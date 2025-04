Aitor Albizua: 'Confío en que 'La Familia de la Tele' ha llegado para quedarse'

Aitor Albizua vuelve a las tardes de La 1 como uno de los presentadores de 'La Familia de la Tele'. El periodista se podrá al frente de este nuevo formato de crónica social junto a María Patiño e Inés Hernand. Un nuevo proyecto que llega tras el gran éxito en La 2 de 'Cifras y Letras', concurso que seguirá compaginando.

En una entrevista para TVeo, Aitor Albizua ha explicado cómo afronta el reto de ponerse al frente de 'La Familia de la Tele'. El presentador habla de los límites del equipo del antiguo 'Sálvame' y del servicio público que aportará el formato.

¿Te imaginabas trabajar con iconos de la televisión como Belén Esteban o María Patiño?

No, pero como no me imaginaba trabajar en la televisión. Que la casa en la que estás apueste por ti es un orgullo y es un privilegio. El otro día recuperé un titular que alguien había sacado cuando yo llegué a 'El Comodín de La 1' y el titular era así como "me veo presentando el 'Sálvame' del futuro", sin saber que habría un 'Sálvame' del futuro, ni que esto ocurriría.

| Europa Press

¿Qué consejos les has dado a tus compañeros ahora que llegan a la televisión pública?

No les he dado ninguno, pero les diría que sigan siendo y sigan haciendo lo que están haciendo, que tiene cabida en la tele pública. Muchos de estos clichés que tenemos en la cabeza de lo blanco, de lo que no se puede hacer TVE, creo que últimamente ha habido muchos proyectos que ninguno de nosotros pensábamos que los veríamos y han estado. Ahora sumamos 'La Familia de la Tele' como algo más de lo que viene.

Efectivamente son muchos de los rostros de 'Sálvame' y, además, de manera meritoria, pero como otro programa, en otra cadena. Diría que siguieran manteniendo esa genuinidad y esa naturalidad en lo que ellos son, pero es lo que nos ha encantado a muchísima gente.

En TVE siempre se habla de formatos de servicio público. ¿Cómo definirías 'La Familia de la Tele' y que puede ofrecer de servicio público?

Creo que el entretenimiento es un servicio público y el hecho solo de tener un programa en directo en el que poder cubrir a nivel informativo o a nivel cultural cualquier cosa que esté pasando en directo, más allá del trabajo que hacen los servicios informativos y el Canal 24 horas, es la leche. Creo, además, que se puede divulgar de una manera entretenida, de una manera graciosa.

| RTVE

Vamos a hablar de nutrición, de salud, de la crónica social del día a día, de actualidad, de deporte... El servicio público trasciende más allá del parte del tiempo, de las noticias del día o de la información de la dirección general de tráfico. Incluso el servicio público es un placer culpable. La gente se llevaba con 'Sálvame' las manos a la cabeza, pero todo el mundo sabía lo que había pasado en el programa anterior.

Pero se van a tener que morder la lengua con muchos temas...

Hay algo que caracteriza a los formatos anteriores que estaban haciendo es la genuinidad y la naturalidad y eso en TVE se puede tener perfectamente.

El equipo de 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos' siempre ha sido una familia, que se quiere, pero también discute. ¿Cómo lo vas a llevar como parte del nuevo equipo que no os conocéis?

Eso irá surgiendo, porque, al margen de una profesionalidad que yo la doy por sentada, por supuesto, muchas cosas que desde casa también se identifican como una rencilla completamente personal, luego es show televisivo. Yo confío en la profesional y luego confío en la química de lo que vaya surgiendo. No es algo que me preocupe a priori.

| RTVE

Sí he notado evidentemente que es un equipo que se conoce desde hace mucho tiempo y tengo que decir que el recibimiento por parte de todos, esos abrazos sinceros, lo estoy notando desde el principio. Como en una familia tiene que haber de todo, pues al igual también tiene que haber alguien que diga: tampoco es para tanto, vamos a cocinar un poquito. Yo a lo mejor de repente soy un poco dramático, pero a priori no lo soy.

¿Cómo llevas el hecho de que en dos años pueda haber un cambio de Gobierno y puedan fulminar el programa?

Yo hace dos meses no me imaginaba aquí. Vengo de poner una lavadora de blanco aprovechando que hacía buen tiempo y colgarla. Efectivamente la política tiene su incidencia en las decisiones que se toman en la televisión pública, pero no es sano estar pensando en las consecuencias. Confío en la profesionalidad y en que 'La Familia de la Tele' ha llegado para quedarse.