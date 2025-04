Salen a la luz nuevas informaciones sobre el estado de salud de Jordi González

Tras anunciar su retirada por problemas de salud, la vuelta de Jordi González todavía no se ha producido. El presentador estuvo de vacaciones en Colombia y a su vuelta a 'D Corazón', se empezó a encontrar muy mal.

La última vez que le vimos fue en una viodellamada con Anne Igartiburu en su programa. Con un aspecto visiblemente agotado y la voz afectada, el comunicador catalán explicó su situación: "Estoy malito. Después de quince días de vacaciones, he cogido un trancazo. Estoy con dolor de espalda, dolor en la garganta, fiebre...".

Jordi González dijo que regresaría recuperado en una semana, pero casi tres meses después, aún no ha vuelto. "La semana que viene, en teoría estoy allí. Ayer empecé a sentirme fatal. No sé qué me pasó, me puse a llorar, a toser… Suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito".

Durante este tiempo, el presentador atraviesa una delicada situación de salud que ha mantenido en privado. Su ausencia prolongada de la pantalla ha generado preocupación entre sus seguidores y ha hecho saltar las alarmas. Ahora, se conocen nuevas informaciones sobre su delicado estado de salud.

| RTVE

Ha sido el entorno de Jordi González quien ha roto su silencio confesando que el catalán ha estado "muy mal". Según comunica el portal Informalia, el carismático presentador estuvo muy "delicado" durante su estancia en Colombia. Pero, por fortuna, pudo volver a España para ser tratado en un hospital y ahora, se recupera en su domicilio de La Finca, en Madrid.

"Ha estado mucho más grave de lo que podéis imaginar. Han sido varias las ocasiones en las que la situación fue bastante crítica. En Colombia ingresó en un hospital a los pocos días de llegar porque empezó a encontrarse muy mal, y ha estado ingresado hasta que la situación mejoró. A finales de marzo, los facultativos decidieron que ya podía volar".

Ya en su casa, donde recibe los cuidados diarios de especialistas para recuperarse, ha recibido la visita de sus amigos aunque "tampoco tiene muchas ganas de ver a mucha gente, al menos antes de ponerse del todo bien".

"Él lo que quiere es estar fuerte cuanto antes para volver al programa que presenta en Televisión Española. No os podéis imaginar las ganas que tiene de poder volver a trabajar", confiesa la fuente del citado medio.