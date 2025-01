Nadie esperaba la petición directa de Roberto Leal a Josep Pedrerol en 'Pasapalabra'

El plató de 'Pasapalabra' sigue siendo un espacio donde las personalidades más inesperadas se cruzan. Este lunes 27 de enero fue el turno de José Álvarez, conocido reportero de 'El Chiringuito de Jugones'. El periodista debutó en el concurso de Antena 3 como parte del equipo azul, liderado por Rosa y completado por la actriz Mabel Lozano.

Sin embargo, más allá de las dinámicas de 'Pasapalabra', Roberto Leal aprovechó la ocasión para retomar una vieja aspiración: conseguir que Josep Pedrerol, conductor de 'El Chiringuito', acepte participar en 'Pasapalabra'. "Yo lo intento siempre", confesó Roberto Leal al dirigirse a José Álvarez. Como parte de su estrategia, pidió al reportero que enviara un mensaje directo a Josep Pedrerol, animándolo públicamente a aceptar la invitación.

José Álvarez, sin dudarlo, miró a cámara y lanzó un mensaje cargado de entusiasmo: "Josep, tienes que venir. Un líder tiene que venir al programa líder, así que los líderes se juntan. Dios los cría y ellos se juntan". Las palabras arrancaron la aprobación inmediata de Leal, quien exclamó: "¡Qué bonito eso!".

| Atresmedia

Durante el programa, Roberto Leal también quiso indagar sobre los inicios de José Álvarez en 'El Chiringuito de Jugones', un recorrido que él mismo calificó como peculiar: "Es una historia rara. Yo estudié Periodismo, pero era futbolista. Yo jugué en siete países, tenía mucho bagaje y un día fui a 'El Chiringuito' para hablar de eso. Estaba entre el público, hablé un poquito con Josep y le di una camiseta de un equipo de Gibraltar".

"Hablamos al día siguiente y me dijo que como sabía inglés, porque yo había vivido en Estados Unidos, que me fuera a Manchester, que llegaban Guardiola y Mourinho. Me dijo que no dejara el fútbol, pero que trabajara con ellos y fuéramos viendo. A los tres meses ya estaba a tope con 'El Chiringuito' y ya llevo ocho años", relató José Álvarez.

El reportero también compartió sus impresiones sobre su paso por 'Pasapalabra', destacando las diferencias con el formato deportivo en el que se ha consagrado: "Esto es otra historia. En 'El Chiringuito' nos volvemos locos con los equipos, pero aquí hay presión. Yo me siento responsable de lo que le pase a Rosa, pero es muy divertido".