Se revelan las condiciones y lo que ganará Isabel Pantoja con la serie sobre su vida

Tras meses de muchas especulaciones, la productora Mediacrest ha confirmado que llevará producirá dos proyectos sobre Isabel Pantoja: una serie documental y una ficción basada en su vida. Este anuncio despeja las dudas que habían surgido en torno a la viabilidad del proyecto, un tema que había sido muy comentado en los programas. Sin embargo, 'Tardear' ha desvelado las condiciones establecidas por Isabel Pantoja para su realización.

"Desde el primer momento Isabel Pantoja ha querido contar todo lo que ha pasado en su vida y cuando digo todo es María del Monte, Encarna Sánchez, cárcel y Julián Muñoz. Escucha a varias productoras, yo tuve la suerte de participar en la negociación de una productora que finalmente no ha sido la elegida por Isabel. Desde el principio dejó claro que no había líneas rojas y que iba a hablar con absoluta franqueza de todo lo que ha pasado en su vida", explicó Saúl Ortiz.

Además, destacó que la propia Isabel Pantoja ha dejado claro que esta será la única vez que hablará sobre su vida sin restricciones. "Siempre tenía claro algo y es que decía que 'este es el proyecto de mi vida. Lo voy a hacer una vez, voy a hablar una vez de todo lo que me ha pasado, sin censura, pero nunca más voy a hablar'", enfatizó el periodista en 'Tardear'.

| Mediaset

Ante esta afirmación, Verónica Dulanto preguntó: "¿Pero cuándo dices todo es todo?", a lo que Saúl Ortiz respondió con claridad: "Es todo. En un principio se hablaba de un documental por un lado y una serie aparte. Finalmente, el promotor decidió que todo formara parte de un macroproyecto que es lo que ha firmado con esta productora".

Otro punto importante para Isabel Pantoja ha sido garantizar la proyección internacional del proyecto: "Quiere proyección internacional. Eso no significa que no se vaya a ver en España y que no se vayan a contar cosas que puedan interesar en América. Quiere que primero se vea en América y que luego llegue a España y se emitirá en una plataforma y posiblemente en un grupo audiovisual", afirmó Saúl Ortiz.

Por otro lado, Saúl Ortiz también dio una estimación de la cantidad económica que Isabel Pantoja podría recibir, afirmando que la artista ha solicitado al menos cuatro millones de euros por estos dos proyectos. "Quiere poder tener el control de los capítulos de ficción, donde habrá un coordinador entre la ficción y la realidad. La única persona de la que ella no habla abiertamente es Julián Muñoz, pero ella sabe que si hace esto lo tiene que hacer con todas las consecuencias", concluyó el periodista.