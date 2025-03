Alba Carrillo habla claro y arremete contra Isabel Pantoja por su última polémica

El pasado viernes Isabel Pantoja se decidía a poner fin atodos los rumores y especulaciones que giraban a su alrededor. Ese día, la tonadillera hacía público un comunicado en el que anunciaba que tomaría acciones legales contra todos aquellos medios, programa o periodistas que "hayan vertido informaciones falsas" en su contra. Dicho comunicado, en el que habla de una "campaña de difamación", ya ha levantado opiniones de todo tipo de colaboradores en diferentes programas del corazón.

Una de ellas ha sido Alba Carrillo, que se ha mostrado muy crítica con Isabel Pantoja y no ha dudado en censurar su actitud. Tal y como ha recalcado la colaboradora de 'D Corazón', este comunicado llega, precisamente, en un momento en el que la artista se encuentra fuera de toda polémica. Alejada de las grandes controversias que han acaparado los titulares en revistas del corazón, el comunicado de Isabel Pantoja llega en un momento de aparente tranquilidad para ella.

Esto ha llevado a Alba Carrillo a pensar que, tras estas amenazas, hay otro motivo oculto. "Creo que necesita blanquear un poco su imagen", ha comenzado la colaboradora, "porque está con un empresario que quiere que haga muchos conciertos y le paga sus deudas". Sin embargo, no se ha detenido ahí y ha asegurado que Isabel Pantoja "tiene que tener buena imagen para llenar los conciertos" que tiene planteados en su gira por América.

Como ejemplo, Alba Carrillo ha puesto a otra de las grandes voces españolas de los 80. "Mirad lo que le ha pasado a Bertín Osborne. Luego la gente no va", añadía la modelo como conclusión. Carmen Lomana, también colaboradora habitual de 'D Corazón' le ha dado la razón. "Tampoco es un momento que se hable mucho de ella, ha tenido épocas mucho peores", la apoyaba.

Por supuesto, no todo el mundo se ha mostrado a favor de sus palabras: "Yo no creo que haya sido para tanto", le respondía Luís Pliego, director de la revista Lecturas. "Aunque han salido algunas informaciones que hablaban acerca de unos bienes que podrían haber estado ocultos", añadía el periodista. Aunque ha aclarado que esto no es delito, sí que podría verse como "algo turbio" que la tonadillera prefiere evitar.

"Sobre este tema, quiero decir que a los medios de comunicación que se intenta amordazar son los que después le llenan los teatros", se ha confesado Pliego. "Es complicado llevarte bien con los periodistas y, a la vez, amenazarlos con demandarlos", le achacaba a Isabel Pantoja, recordándole la importancia de la prensa.