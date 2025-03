Nadie esperaba las palabras de Joaquín Sánchez tras salir a la luz sus infidelidades

El viaje de Joaquín Sánchez por Estados Unidos ha llegado a su fin con la emisión del último capítulo de 'El Capitán en América'. En esta entrega final, emitida en Antena 3 este miércoles 5 de marzo, el protagonista celebró su 43 cumpleaños de una manera muy especial. Joaquín Sánchez hizo una inesperada reflexión, en una sesión con un psicólogo, que ha llamado la atención justo cuando han salido a la luz supuestas infidelidades a su mujer, Susana Saborido.

Al ser preguntado si le preocupaba hacerse mayor, respondió con claridad: "No, no me da miedo hacerme mayor. Al revés, cumplir años es vida y es experiencia". También habló sobre lo que considera sus mayores logros: "Como todo en la vida, creo que al final lo más importante es la familia. Tengo una familia muy bonita, muy cariñosa. Compartimos muchas cosas. En eso sí he acertado".

Sin embargo, también reconoció sus fallos sin rodeos: "Muchísimos, he cometido muchísimos errores. La vida también va de eso, de equivocarte y seguir adelante". Unas palabras que llaman la atención justo en plena polémica por las supuestas infidelidades, con Claudia Bavel como la principal protagonista.

| Atresmedia

Cuando le preguntaron qué esperaba de este cumpleaños, su respuesta fue sencilla: "Pues no espero mucho, me voy a conformar con estar con ellas". Lo que no imaginaba era la sorpresa que le tenían preparada su esposa y sus hijas. Durante la comida de celebración, apareció 'Jennifer López', aunque en realidad se trataba de su doble. La actriz bromeó con un divertido "¡Te la comiste, papá!", mientras que Joaquín Sánchez, entre risas, admitió: "Es que me la hubiera comido entera".

Aunque las grabaciones de 'El Capitán en América' tuvieron lugar en verano, su emisión ha coincidido con un momento de gran revuelo mediático en torno a Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Claudia Bavel hizo públicos unos mensajes privados con el futbolista, lo que ha generado especulaciones sobre una posible infidelidad. Ante esta situación, el matrimonio ha reaccionado con un comunicado en el que afirman que "emprenderán acciones legales contra todas aquellas personas que han difundido circunstancias atinentes a la vida privada" de la pareja.