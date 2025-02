Salva Reina revela en 'La Revuelta' su problema de salud después de los Goya

La noche del lunes para La 1 siguió siendo de premio. Tras un fin de semana lleno de emoción con la celebración de los premios Goya, uno de los premiados visitó 'La Revuelta'. Se trata de Salva Reina que fue galardonado como mejor actor de reparto por 'El 47'.

Cuando David Broncano pronunció su nombre, el teatro se vino abajo de tanta emoción. Pero, lejos de salir triunfante con la estatuilla, apareció de una insólita forma. El actor entró al plató apoyándose en una muleta casi sin poder andar, algo que extrañó al espectador después de verle un día antes lleno de júbilo recogiendo el premio.

"¿Qué pasó? ¿Ha sido en la fiesta?", le preguntó el presentador nada más verle entrar con una muleta en el brazo y con un regalo envuelto que parecía un Goya. "Un poco sí", reconoció entre risas el intérprete antes de explicar qué le sucedía realmente.

| RTVE

"Ha sido una rotura de ligamento celebratoria", bromeó David Broncano mientras el actor intentaba sincerarse. "Venía tocadito y me toqué más", explicó Salva Reina. Detallando que un buen día se levantó con dolor de pie, fue al médico y le dijeron que tenía el menisco tocado. Aun así, no quiso ir a los Goya con muletas y resisitó para acudir a la gran noche del cine.

"Fui al médico y le dije por favor no quiero ir a la gala como Fraga y me infiltró...", desveló el actor. Asegurando que fue a la gala anestesiado para poder aguantar lo que le esperaba en la ciudad de Granada. "¿No me dolía eh? Pues por la mañana sí", confesó entre risas.

"Mucha gente va infiltrada a los Goya", replicó David Broncano con bastante ironía. "Yo mismo", añadió el galardonado. "No se lo esperaba nadie, eh. Ni yo. Al cuarto que me lo dijo… les comenté oye tan malamente no lo he hecho'", comentó entre risas sobre el galardón que recibió por su trabajo en 'El 47'. "¿Alguien se lo esperaría, no?, dijo el conductor de 'La Revuelta' con tono jocoso. A lo que el humorista pidió que "aflojaran con la broma".

En la entrevista aprovecharon para volver a ver el maravilloso momento. Y es que el actor experimentó una auténtica montaña rusa de emociones como bien pudo verse en su discurso. "No quería subir al escenario. Quería correr. Me emocioné mucho. Porque me recondujo Antonio Banderas, sino…", comentó entre risas, antes de que David Broncano recordara el momento en que, nervioso, subió al escenario para aceptar su galardón. "Qué vergüenza más grande", dijo con cansancio el invitado de este lunes.