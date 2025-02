David Broncano asume su derrota en audiencias tras varios cambios en 'La Revuelta'

Ha sido una semana complicada para David Broncano y 'La Revuelta' en cuanto a audiencias se refiere. No han conseguido el liderazgo en su franja de emisión ningún día. Y no porque no contaran con un reclamo del espectador, sino por varios motivos de peso que le han hecho retrasar su emisión.

Más concretamente Televisión Española emitió el martes y jueves los cuartos de final de la Copa del Rey obligando al programa de entrevistas a emitirse después de la finalización del partido. Y dio la casualidad que ningún partido tuvo que irse a prórroga, lo que hubiera alargado hasta la madrugada el inicio de 'La Revuelta'. Aun así el programa se emitió en torno a las 11 de la noche.

El lunes y miércoles 'La Revuelta' ocupó el prime time, pero competía con un fuerte rival, 'La isla de las Tentaciones', que arrasa en audiencias. El lunes consiguió un gran 18,5% de cuota de pantalla y 1.368.000 espectadores. Tampoco hay que olvidar su otro rival, 'El Hormiguero, que se está haciendo con el liderazgo de su franja.

| RTVE

Como pueden comprobar, una semana llena de trabas para el programa de La 1, pero que, como siempre, David Broncano y sus colaboradores han sabido sacar humor de esta situación. Anoche, jueves 6 de febrero, 'La Revuelta' comenzó más tarde por lo que 'El hombre mágico' no mandó a los niños a dormir. Tampoco Jorge Ponce pudo emitir los resultados de la lotería.

Con estos cambios, Grisón quiso bromear sobre los principales competidores de 'La Revuelta': "O competimos contra 'El Hormiguero' o contra el folleteo ('La isla de las tentaciones')", señaló Grison, que fue respondido por el presentador: "Esta semana nos están haciendo la pinza". Y prosiguió haciendo referencia a la escena tan rocambolesca que protagonizó Montoya: "Normal, uno le da una patada a una tele, se va corriendo al mar, se quita la camisa y grita '¡Es una guarra!'. Es que contra eso no podemos competir", asumió el humorista.

David Broncano reconoció que había visto esa escena y apoyó a su compañero: "Es que no se puede competir contra eso". Fue Ricardo Castella quien cerró el tema de una forma muy poética: "Nosotros solo competimos contra nosotros mismos y con nuestras ansias de hacer la mejor televisión posible", sentenció el humorista.