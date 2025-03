Sale a la luz la verdad de la ausencia de Kiko Hernández en 'La familia de la tele'

El esperado estreno de 'La Familia de la Tele', el nuevo programa de TVE con el equipo de 'Sálvame', está generando gran expectación. Sin embargo, una de las noticias que ha llamado la atención es la ausencia inicial de Kiko Hernández. La sorpresa saltó cuando se confirmó que la mayoría de colaboradores se sumaban al nuevo proyecto, pero el nombre de Kiko Hernández no figuraba en la primera fase.

Desde La Osa Producciones, la productora responsable de 'La Familia de la Tele', han aclarado que el colaborador sí formará parte del equipo, aunque su llegada será un poco más tarde. Su ausencia inicial se debe a su implicación en 'Tentáculos', el nuevo formato conducido por Carlota Corredera que reemplazará a 'Ni que fuéramos' en Ten.

Los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid han asegurado que su intención es mantener unidos a todos los colaboradores que han formado parte de esta gran familia televisiva. "No vamos a dejar a ninguno de nuestros trabajadores tirados", han afirmado con rotundidad.

| RTVE

Por su parte, Kiko Hernández ha querido transmitir tranquilidad: "Yo hablé desde Las Vegas con Adrián Madrid y me dijo 'somos una familia y siempre vas a estar trabajando con nosotros'. Con eso ya me valió la pena el dinero de la llamada. Ya tener esa tranquilidad merecía la pena ese gasto. Fuera de broma, esta mañana tenía como 100 WhatsApps y 30 llamadas, siendo tendencia en España... he pensado que había liado algo porque no sabía que se había lanzado la nota de prensa".

Kiko Hernández también ha dejado clara su voluntad de formar parte de ambos proyectos: "Cuando me he enterado del revuelo he sentido tranquilidad porque sabía que con mi familia iba a estar. Son mis compañeros y claro que me hará ilusión estar en 'La Familia de la Tele', pero también me gustaría estar en 'Tentáculos' (haciendo el gesto del dinero)", bromeó provocando las risas de sus compañeros.

| Canal Quickie

En cuanto a la posibilidad de trasladarse a Madrid para poder compaginar ambos programas, Kiko Hernández no lo tiene del todo claro. "No sé si me vendría a vivir a Madrid para afrontar los dos proyectos. Si me llegan a decir hace tres años que me iba a vivir a Melilla y que me iba a casar... era impensable", explicaba.

"Yo no te puedo decir sí o no porque la vida me está dando hostias de realidad. De un día para otro te echan de tu puesto de trabajo y eres la última mierda, al día siguiente vuelves con una energía y un reconocimiento de la gente que flipas, te caes, te levantas y lo importante es seguir y luchar. Y esto es lo que yo les voy a enseñar a mis hijas toda mi vida. Que hay que luchar y que cuando estás en el suelo te vuelves a levantar", concluía Kiko Hernández.