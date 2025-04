Roser Tapias frena en seco 'Sueños de Libertad' con una clara advertencia

Los conflictos en 'Sueños de Libertad' siguen estando presentes pese a la muerte de Jesús. Ahora, el centro de las disputas es Julia, después de que el de la Reina dejase la custodia a María. En el último capítulo, el colegio llamó a Begoña debido a una indisposición de Julia, pero, cuando María se enteró de que había acudido al centro, no le sentó nada bien.

Ahora que María es su tutora legal, quiere ser ella el contacto de emergencia en el colegio, en el médico, en todo. No quiere que Begoña lleve a cabo ninguna de las funciones que ha venido haciendo este tiempo. "Yo me encargaré de que la niña esté bien, los dos lo haremos, no necesitamos a nadie más", decía María, personaje de Roser Tapias en 'Sueños de Libertad'.

"No es una competición, estamos hablando de la felicidad de una niña", le intentaba hacer ver Andrés, interpretado por Dani Tatay. "Por eso mismo no quiero marearla. Sus tutores somos tú y yo y Begoña debe mantenerse al margen", sentenciaba María, interpretada por Roser Tapias en 'Sueños de Libertad'.

"Si de verdad piensas que voy a quedarme impasible ante esto es que estás peor de la cabeza de lo que pensaba", se defendía Begoña, interpretada por Natalia Sánchez. Ha sido entonces cuando María ha dejado claro las cosas: "Deberías largarte de esta casa porque no pintas nada aquí. Has fracasado como madre, como esposa, lo has perdido todo. Nadie te necesita aquí".

Sin embargo, Begoña se ha defendido de nuevo: "Yo no me voy a ninguna parte mientras Julia viva aquí". "Todo esto es culpa tuya. Has intentado arrebatármelo todo, mis sueños, mi felicidad, mi futuro, y no lo has conseguido. Me has intentado hacer tanto daño que no sé como te atreves a mirarme a la cara, pero eso se acabó. Ahora es mi momento, Begoña, y eres tú la que se va a quedar sola".

Además, le ha recordado que la ley está de su parte, si interfiere, le ha amenazado: "Me aseguraré de que no vuelvas a verla nunca". Begoña Montes, con cara afligida, no se lo puede creer, puede estar a punto de perder a Julia para siempre. María, interpretada por Roser Tapias, tiene la sartén por el mango, en 'Sueños de Libertad'.