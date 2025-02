Una revelación marca un giro de 180º para Alain Hernández en 'Sueños de Libertad'

La verdad está a punto de salir a la luz en 'Sueños de Libertad'. Damián, personaje de Nancho Novo, ya sabe que María, interpretada por Roser Tapias, mató Víctor. Además, el patriarca de La Reina descubre que Jesús, personaje de Alain Hernández, fue quien dejó uno de los gemelos al lado del cuerpo de Víctor para culpar a su hermano.

Lleno de rabia, Damián apunta con una escopeta a su hijo Jesús. "A lo mejor no le ha contado toda la verdad, porque quien miente una vez puede mentir diez", reacciona, intentando dejar de mentirosa a María. "¿Qué pretendes mentirme tú a mí ahora? Piensa bien lo que me vas a decir", responde el personaje de Nancho Novo.

Sin embargo, Jesús no duda en desafiar a su padre: "Hágalo, tenga las agallas de terminar lo que ha venido a hacer", dice, mientras se coloca la pistola en la cabeza. "¡Como has sido capaz de hacerle eso a tu hermano!", añade frustrado el personaje de Nancho Novo. "¡Él no dudo ni un segundo en destrozarme la vida así que ojo por ojo!", responde el de Alain Hernández en 'Sueños de Libertad'.

| Atresmedia

No obstante, Jesús asegura que no pensó que su hermano podría acabar muerto: "No pensé en la condena. Yo solo vi una manera de quitármelo de encima y de echarlo de la empresa como quiere don Pedro. Padre, por culpa de Andrés, los Merino nos han quitado la dirección a los de La Reina".

"Eres despreciable solo siendo asco y vergüenza cuando te miro. Todavía no me creo que haya podido engendrar a un monstruo como tú", añade Damián, que está a punto de disparar. Sin embargo, en el último momento se da cuenta que muerto no sirve de nada y baja el arma en 'Sueños de Libertad'.

El patriarca dice que está vez no se va a librar y va a pagar por sus actos: irá a la Guardia Civil para contarlo todo y liberar a Andrés. Jesús, personaje de Alain Hernández en 'Sueños de Libertad', acorralado, le pide que no lo haga y que está dispuesto a salvar a Andrés, si no le denuncia. "Usted decide o confía en mí o esta familia volverá a estar en el ojo del huracán", le reta en 'Sueños de Libertad'.

Damián acaba aceptan, pero le dice que solo tiene 24 horas. Si en ese tiempo consigue liberar a Andrés, no dudará en ir a la Guardia Civil para denunciarlo.