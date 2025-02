Paula Gonu acusa de manipulación a 'Bake Off' y revela la verdad de las expulsiones

Antes del aterrizaje de 'Bake Off: Famosos al Horno'en La 1, el talent de cocina estrenó su primera temporada en una plataforma completamente distinta. Fue Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, quien trajo el formato a España. Ahora, Paula Gonu ha hablado de esa primera temporada, revelando algunos de los secretos mejor guardados del programa.

Presentado por Paula Vázquez, y con un casting muy potente con nombres como Esperanza Aguirre, Chenoa, Andrés Velencoso o SoyUnaPringada, el reality no renovó para una segunda temporada para Prime Video. Sin embargo, RTVE lo acabó rescatando y ya ha rodado dos nuevas ediciones: la última de ellas en emisión actualmente en la cadena pública.

Cuatro años después de esa edición, que acabó nombrando a Pablo Rivera, actor de 'Cuéntame', como gran ganador, una de las concursantes originales se ha pronunciado en contra del programa. Ha sido Paula Gonu, influencer y primera expulsada del concurso, que ha revelado cómo fue su experiencia en el talent.

"Duré un capítulo y me frustré un montón", confesaba en el podcast de Zeta Gaming, al que acudía como invitada. Según le explicaba al presentador, nunca se hubiera esperado ser la primera expulsada y, según desvelaba, "se suponía que en el primero iban a echar a Esperanza Aguirre".

| Prime Video

Palabras que sorprendía a los presentadores del podcast, que le preguntaban si eso significaba que el orden de expulsión estaba pactado. "No sé como funciona, pero esto es lo que me dijeron", comenzaba Paula Gonu, "cuando me expulsaron hubo concursantes que se me acercaron para preguntar cuántos capítulos había firmado".

Según la influencer, eso le descuadró porque ella no había firmado por capítulos. "Aquí todos firmamos por número de episodios, como que hasta el quinto no te pueden echar", explicaba Paula Gonu que le habían explicado sus compañeros.

De esta forma, Paula Gonu lamenta haberse enterado de como funciona de verdad la televisión. "Parece ser que a Aguirre le gustó la experiencia y se quiso quedar", narraba sobre su expulsión. "Entonces a mí me iban a echar la segunda, pero la mantuvieron a ella y yo me fui primera", explica.

La influencer también hablaba del caché que puede llegar a barajarse en un programa como 'Bake Off'. "Así te aseguras que si cobras 150.00 por capítulo, si te quedas hasta el 6 te vas llevando eso semanalmente", ha comentado la catalana, que no ha vuelto a aparecer en la televisión después de ello.