Tras seis ediciones impulsando el mundo de la moda con aprendices anónimos, 'Maestros de la Costura' estrena su versión 'Celebrity' este domingo 9 de febrero. Raquel Sánchez Silva se pone de nuevo al frente del talent show junto al jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo. Al igual que en la versión con participantes anónimos, 'Maestros de la Costura Celebrity' contará con dos pruebas en taller y una en exteriores en la que competirán por equipos.

De este modo, Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez y Silvia Superstar aparcarán sus exitosas carreras para pasar horas entre canillas, alfileres, dedales y retales, como aprendices de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

A lo largo de la edición visitarán el taller grandes invitados relacionados con el mundo de la moda, para mostrar su visión del sector. Les descubrirán sus secretos y valorarán las creaciones presentadas por los participantes. Tampoco faltará el compromiso habitual del formato con la sostenibilidad, el consumo responsable, el aprovechamiento de materiales y la diversidad.

| RTVE

¿Quién es La Terremoto de Alcorcón, concursante de 'Maestros de la Costura Celebrity'?

La Terremoto de Alcorcón se dio a conocer como autora e intérprete de versiones de grandes éxitos como "Time Goes By con Loli". Era una adaptación de Hung Up de Madonna que llegó a ser el segundo video más descargado a nivel mundial. Tras este éxito, versionó temas de artistas como Kylie Minogue, Mariah Carey y Britney Spears.

Con casi dos décadas de carrera musical, ha actuado en el FIB en tres ocasiones. En 2007 lanzó "¡Libérate!", himno oficial del Orgullo Gay Europeo, y en 2008 compitió para representar a España en Eurovisión con "He's My Man". Además, escribió y produjo obras como "Precios Populares", dirigida por Antonia San Juan.

| RTVE

En televisión, ha destacado como presentadora de 'Niquelao' y concursante de 'MasterChef Celebrity' o 'Tu Cara Me Suena'. También ha participado en series como 'Arde Madrid' y 'Paquita Salas'. En cine, ha trabajado en títulos como "Los amantes pasajeros" de Pedro Almodóvar y "Truman" de Cesc Gay.

Le entusiasma la moda y el espectáculo. Aunque nunca ha cosido su propia ropa, le encanta experimentar con velcro y silicona. Con 15 años creó unos pantalones con la funda de un colchón y ahora sueña con diseñar su propio vestuario, siempre respetando a los profesionales de este sector.