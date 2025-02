Després de sis edicions impulsant el món de la moda amb aprenents anònims, 'Maestros de la Costura' estrena la seva versió 'Celebrity' aquest diumenge 9 de febrer. Raquel Sánchez Silva es posa de nou al capdavant del talent show juntament amb el jurat format per Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro G. Palomo. Igual que en la versió amb participants anònims, 'Maestros de la Costura Celebrity' comptarà amb dues proves en taller i una en exteriors en què competiran per equips.

D'aquesta manera, Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez i Silvia Superstar aparcaran les seves exitoses carreres per passar hores entre canilles, agulles, didals i retalls, com a aprenents de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Al llarg de l'edició visitaran el taller grans convidats relacionats amb el món de la moda, per mostrar la seva visió del sector. Els descobriran els seus secrets i valoraran les creacions presentades pels participants. Tampoc faltarà el compromís habitual del format amb la sostenibilitat, el consum responsable, l'aprofitament de materials i la diversitat.

| RTVE

Qui és La Terremoto de Alcorcón, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity'?

La Terremoto de Alcorcón es va donar a conèixer com a autora i intèrpret de versions de grans èxits com "Time Goes By con Loli". Era una adaptació de Hung Up de Madonna que va arribar a ser el segon vídeo més descarregat a nivell mundial. Després d'aquest èxit, va versionar temes d'artistes com Kylie Minogue, Maríah Carey i Britney Spears.

Amb gairebé dues dècades de carrera musical, ha actuat al FIB en tres ocasions. El 2007 va llançar "!Libérate!", himne oficial de l'Orgull Gai Europeu, i el 2008 va competir per representar Espanya a Eurovisió amb "He's My Man". A més, va escriure i produir obres com "Precios Populares", dirigida per Antonia San Juan.

| RTVE

A televisió, ha destacat com a presentadora de 'Niquelao' i concursant de 'MasterChef Celebrity' o 'Tu Cara Me Suena'. També ha participat en sèries com 'Arde Madrid' i 'Paquita Salas'. Al cinema, ha treballat en títols com "Los amantes pasajeros" de Pedro Almodóvar i "Truman" de Cesc Gay.

Li entusiasma la moda i l'espectacle. Encara que mai ha cosit la seva pròpia roba, li encanta experimentar amb velcro i silicona. Amb 15 anys va crear uns pantalons amb la funda d'un matalàs i ara somia amb dissenyar el seu propi vestuari, sempre respectant els professionals d'aquest sector.