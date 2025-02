¿Quién es Canco Rodríguez, concursante de 'Maestros de la Costura Celebrity' en La 1?

Tras seis ediciones impulsando el mundo de la moda con aprendices anónimos, 'Maestros de la Costura' estrena su versión 'Celebrity' este domingo 9 de febrero. Raquel Sánchez Silva se pone de nuevo al frente del talent show junto al jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo. Al igual que en la versión con participantes anónimos, 'Maestros de la Costura Celebrity' contará con dos pruebas en taller y una en exteriores en la que competirán por equipos.

De este modo, Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez y Silvia Superstar aparcarán sus exitosas carreras para pasar horas entre canillas, alfileres, dedales y retales, como aprendices de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

A lo largo de la edición visitarán el taller grandes invitados relacionados con el mundo de la moda, para mostrar su visión del sector. Les descubrirán sus secretos y valorarán las creaciones presentadas por los participantes. Tampoco faltará el compromiso habitual del formato con la sostenibilidad, el consumo responsable, el aprovechamiento de materiales y la diversidad.

| RTVE

¿Quién es Canco Rodríguez, concursante de 'Maestros de la Costura Celebrity'?

Canco Rodríguez es recordado por su papel en 'Aída', su participación en 'Cuerpo de élite' y su puesto como finalista en 'Tu cara me suena'. En los escenarios, ha trabajado en "Smoking Room", "La comedia de las mentiras" y "El jurado", además ha protagonizado los musicales "Hoy no me puedo levantar", "The Hole 2" y "The Hole Zero". En cine, ha participado en "Fuga de cerebros", "Operación Camarón" y "Sevillanas de Brooklyn".

También destaca su proyecto personal, la obra teatral "El rock and roll ha muerto", dirigida por Víctor Conde, un recorrido que une su vida con la historia del rock and roll. Además, Canco Rodríguez sigue formándose en otras disciplinas como la música y la dramaturgia. De hecho, actualmente está de gira con "Los bandos de Verona".

| RTVE

Canco Rodríguez, quien define la costura como un "oficio matemático con infinitas posibilidades", desarrolla una nueva pasión inspirado por su madre. Ha creado varias prendas a medida para su mujer, una de las cuales es un corpiño del que se siente muy orgulloso. Su estilo caótico, con inclinación hacia lo gótico, se mezcla con su amor por la música.

Siempre le ha gustado la moda, ha copiado los looks de sus grupos favoritos y a través de su vestuario desarrollar su personalidad. Con los diseños de Alexander McQueen descubrió la vinculación de la moda con el arte. Guarda con mucho cariño una chaqueta de ante color camel heredada de su padre.