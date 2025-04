Movistar Plus+ lanza un adelanto de 'Las Berrocal', que ya tiene fecha de estreno

MovistarPlus+ ha desvelado un avance sobre su nuevo docureality basado en la familia Berrocal. Este nuevo proyecto, lo protagonizan cuatro mujeres deslumbrantes de tres generaciones diferentes que abren su mundo. Así, 'Las Berrocal' llegará a la plataforma el próximo 20 de mayo con 4 episodios de 50 minutos cada uno. Todos los martes el espectador podrá disfrutar de una nueva entrega.

Está protagonizado por Vicky Martín Berrocal, su hermana Rocío, su hija Alba y su madre Victoria las cuales abren las puertas de sus casas y de sus vidas para mostrar todo su universo brillante y único. A lo largo de los capítulos, veremos la relación tan especial que estas cuatro mujeres tienen entre ellas.

También lo presente que sigue estando su padre, José Luis Martín Berrocal, la pasión que le ponen a todo o su punto de vista sobre el amor o la importancia que le dan a la amistad. Igualmente, el espectador será testigo de su intensa relación con sus conflictos, discusiones y emocionantes reencuentros.

| Txuca Pereira, Movistar Plus+

En 'Las Berrocal' se descubrirá a tres generaciones de mujeres, empoderadas, luchadoras, a las que no les ha condicionado ni la fama ni el qué dirán. Y con esta familia, Movistar Plus+ se adentra por primera vez en el género del docureality.

En palabras de la propia Vicky Martín Berrocal: "Es un viaje íntimo y emotivo que celebra la fuerza, el amor y la inspiración de las mujeres que han marcado mi vida. Mi madre, mi hermana y mi hija. 'Las Berrocal' es mi confesión íntima. Un testimonio del profundo impacto que el amor y la fuerza de mi madre, mi hermana y mi hija han tenido en mí".

| Movistar Plus+, Txuca Pereira

Por su parte, su hija ha declarado que "este es uno de los proyectos que más vértigo me ha dado hacer. También el que más me ha hecho evolucionar, conocerme y, lo más importante, conocerlas a ellas, las mujeres de mi vida".

Y la matriarca que "ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Creo que me ha hecho mejor persona y, ahora mismo, soy mucho más valiente. He echado muchos miedos fuera y ha sido como una terapia para mí. Lo que vais a ver es la verdad de nuestro corazón. Doy gracias por haber dicho que sí y por la fuerza que, estoy segura, mi padre ha sacado de mí para empujarme a hacerlo".