El motivo por el que Alberto Chicote cancela una comida en 'Batalla de restaurantes'

Después de buscar el mejor rabo de toro en Córdoba y las patatas a la riojana en Logroño, Alberto Chicote viaja a Bilbao para encontrar el mejor bacalao al pil pil. Recordemos que, en la primera entrega de 'Batalla de restaurantes', unas polémicas declaraciones lo dejaron como persona 'non grata' en Córdoba. Ahora, se enfrenta a un nuevo reto en el que cuatro establecimientos de la provincia vizcaína competirán por hacer el mejor bacalao al pil pil.

La ruta comenzó en el municipio de Baracaldo, en Serendipia con su jefe de cocina Luis Pereira, y siguió en Laga, representado por el chef Jon Ander. El tercer encuentro tuvo lugar en el restaurante Gu2, de Mónica Pujana y, la ruta finalizó en el mismo lugar dónde empezó, concretamente en Doyuno, el restaurante de Javier Muñoz.

En este último local, la experiencia catando el bacalao no fue grata. En el programa, los propietarios valoran sus locales del 0 al 10 en seis categorías: espacio, cocina, comida, servicio, precio y especialidad regional.

Al entrar a la cocina del restaurante, las críticas por parte de sus contrincantes fueron claras. Se encontraron cucarachas, una mosquitera llena de insectos y una mesa de madera porosa. Jon Ander advirtió: "Esto es ilegal, no puedes cortar carne aquí". "Esto no ha pasado inspección de sanidad", añadía. Tras estos detalles, el apetito no estaba para nada abierto.

| Atresmedia

A pesar de esto, comieron y el primer plato a degustar era el bacalo al pil pil. Y, a diferencia de los más y los menos en los propietarios, se comieron el plato. Quien no fue capaz ni de olerlo fue Alberto Chicote que tuvo que entrar en la cocina y llamar la atención del propietario.

"Javier, tengo un problema. Mi bacalao canta. Mete aquí la naricilla". Javier Muñoz negó que oliese, hasta fue a enseñar la fecha de caducidad del producto: "Imposible, está recién hecho", se excluyó. "Sabes que nunca opino de las cosas, pero el mío canta", replicó el presentador de 'Batalla de restaurantes'.

Chicote suele ser generoso con las notas, pero con Doyuno solo dio un 2,8, aprobando solo el servicio y poniendo un cero a la cocina. El ganador fue Gu2 de Mónica Pujana, con un 8 de media, destacando su bacalao con un 9.