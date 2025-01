Pablo Motos revela por primera vez en 20 años uno de los secretos de 'El Hormiguero'

Seguro que si escuchas por la calle la voz que traduce a los invitados que hablan inglés en 'El Hormiguero' la reconozcas fácilmente. Pero lo que no tendrás tan claro es su identidad. Esto mismo les ha sucedido a los invitados de la noche del martes, 28 de enero en el programa de Antena 3.

Ayer, el programa recibía la visita de Anthony Mackie y Danny Ramírez para presentar la nueva película de 'Capitán América'. Danny Ramírez habla español, pero el actor Anthony Mackie no, por lo que ha necesitado la ayuda de los intérpretes para que le tradujeran simultáneamente las preguntas realizadas por Pablo Motos.

Los actores tenían curiosidad de saber donde se ubicaban estas profesionales y han intentado adivinar si estaban presentes en el plató. Ante el interés por descubrir su identidad, Pablo Motos les ha preguntado si querían conocerlas y les ha llevado hasta el lugar secreto.

| Atresmedia

"Esto no se debe ver la televisión. De puertas para fuera la televisión es bonita, pero a partir de esta puerta no esperéis ver nada bonito. Están ahora mismo recogiendo cosas" avisaba el presentador. Aunque a los invitados no les ha importado que con urgencia han expresado: "Déjame pasar".

Ante este aviso, los tres han entrado en el cuarto para conocer a Patricia, la encargada de traducir a los espectadores los testimonios de los invitados. "Soy yo" ha exclamado Anthony Mackie. "Nos parecemos muchísimo además" ha bromeado la traductora. El actor no se ha cortado en ofrecerle una recomendación: "Dice que tengo que bajar el tono de voz para sonar un poco más varonil".

Después de conocer a Patricia, se han dirigido hacia el cuarto en el que trabaja Amaia. Es la encargada de traducir las preguntas de Pablo Motos del español al inglés: "Tú escuchas en inglés porque está Amaia". "Lo estás haciendo genial" ha añadido el actor antes de volver a plató.

Impresionados los dos invitados, Danny Ramírez le ha preguntado si nunca habían hecho esto: "No. Es la primera vez en 20 años que hacemos algo así. Nadie las conocía, solo su voz, y ya era hora" ha expresado.