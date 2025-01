Isa Pantoja da la sorpresa al desvelar una oferta laboral y por qué la rechazó

Isa Pantoja ha regresado al plató de 'Vamos a ver' tras unas navidades en Nueva York, donde estuvo junto a su esposo Asraf Beno y su hijo Alberto. En su reaparición, la colaboradora no evitó hablar del estreno de 'GH DÚO', reality en el que participa su primo Manuel Cortés. Además, Isa Pantoja sorprendió al revelar que ella misma recibió una oferta para ser parte del programa.

Durante la tertulia, Verónica Dulanto lanzó una pregunta directa:"¿Te hubiera gustado entrar?", a lo que Isa Pantoja respondió con sinceridad. "Pues mira, me lo propusieron, pero como no podía decir todavía lo mío pues dije que no", explicó, refiriéndose a su embarazo, motivo que la llevó a rechazar la oferta.

Aunque no entró en la casa de 'GH DÚO', Isa Pantoja expresó su entusiasmo por esta nueva edición. "Desde luego esta edición me está encantando. Creo que los chicos son más tranquilos, pero hay algunos como José María que no están muy acostumbrados a tener un montón de cámaras y eso impacta cuando llegas ahí. Y en el caso de las chicas creo que tienen mucha personalidad y mucho carácter", señaló.

| Mediaset

La conversación también giró en torno a la estrategia de los concursantes dentro de 'GH DÚO'. "En el vídeo de presentación siempre te ponen la actualidad, pero dentro de la casa puedes elegir ser personaje por ti mismo y crear tramas o hablar, pero si hablas y das información de tu vida es porque a ti te da la gana. A ti no te contratan en 'GH' para que des una entrevista de tu vida", señaló Isa Pantoja.

Cuando se le preguntó quién habría sido su pareja en 'GH DÚO', Isa Pantoja no dudó en responder: "Yo sé con quién hubiera ido". Esto llevó a sus compañeros a mencionar a Manuel Cortés, su primo, con quien no mantiene relación desde los conflictos surgidos entre él y Asraf Beno en 'Supervivientes'.

Isa Pantoja fue contundente respecto a Manuel Cortés, Alma Bollo y Raquel Bollo. "No tengo nada que comentar, no le voy a apoyar, soy justa, pero es que me da igual. Hace un mes empezaron a decir cosas cuando yo no había hablado de ellos. Aparte, hace un año, cuando mi marido estaba en 'Gran Hermano', que no les mencionamos porque, repito, que nos importan cero patatero, él sí habló de Asraf", afirmó.

"Cuando tú estás ahí erre que erre porque estás rencoroso... No esperes que yo esté aquí diciéndote que estás genial. No tengo nada que decir", sentenció Isa Pantoja, dejando claro su postura sobre su primo en 'GH DÚO'.