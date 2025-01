Un actor de 'La que se avecina' salta a la literatura tras ser despedido recientemente

El universo de la literatura recibe a un nuevo autor procedente de la televisión: Jaime Riba, actor conocido por su papel de Giorgi en 'La que se avecina'. El joven se adentra en el mundo literario con el lanzamiento de su primera novela. Bajo el título "Urrraca, urraquita, urraquita", el libro verá la luz en 2025 gracias a la editorial madrileña Dos Bigotes.

"El sueño de cualquier editorial es hallar un manuscrito que nos descubra una voz narrativa capaz de contar el mundo desde un lugar propio. Esto es lo que nos ha sucedido", declararon desde Dos Bigotes al anunciar el proyecto. Este salto a la literatura llega en un momento clave para Jaime Riba, quien recientemente cerró una etapa en 'La que se avecina'.

Jaime Riba interpretó a Giorgi durante las temporadas 13 y 14 de 'La que se avecina', un personaje que vivía de alquiler en el piso bajo izquierda de Greta en Contubernio 49. Comprometido con causas ecológicas, Giorgi terminó trabajando en la pescadería de Antonio Recio. Sin embargo, desapareció en la temporada 15, aunque se informa que encontró el amor y dejó el piso compartido con Karma y Andy.

| Mediaset

La salida de Jaime Riba de 'La que se avecina' no estuvo exenta de dificultades. En el pódcast Falaciones Públicas, confesó que su salida no fue voluntaria: "Vas a las presentaciones y te preguntan: 'Bueno, ¿en qué estás ahora?'. Dices: 'Ay, tengo cositas que no puedo contar'. Esa frase sale de mi boca con un sentido vacío", explicó.

"Es una manera de protegerte, totalmente lícita, pero llega un momento en el que yo digo: 'Pues mira, no estoy en la temporada 15 de 'La que se avecina', no tengo trabajo y me estoy comiendo los mocos. Por favor, llamadme un poquito'", añadió el actor.

Tras el estreno de la temporada 15 el pasado 18 de noviembre en Prime Video, la ausencia de Giorgi fue notoria para los seguidores. Sin embargo, muchos también aplaudieron su salida de 'La que se avecina'. Y es que el grupo formado por les chiques contó con muchos detractores.