La confesión de Timur que da un giro de 180º a la vida de Bahar en 'Renacer'

Antena 3 emite este martes 21 de enero, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Aziz pilló a su padre con Rengin y estaba muy furioso y decepcionado. Por su parte, Timur estaba muy agobiado porque no se imaginaba una vida sin Bahar ni Rengin porque necesitaba a las dos. Nevra hipotecó la casa, que estaba a nombre de Bahar, para meterse en un negocio con su pareja.

Bahar comenzó a sangrar por la nariz y descubrió que su hígado podría fallar otra vez, por lo que su hijo decidió no contarle nada sobre la infidelidad de Timur. Timur propone a Rengin que vayan a cenar los dos con Parla para que haya un acercamiento entre ellos. Parla invitó a alguien en secreto a la cena y todos se quedaron descolocados con su llegada, especialmente Timur.

| Atresmedia

'Renacer' es una gran historia de superación que aborda temas como la maternidad, el amor, la infidelidad y las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar. La serie cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completan el reparto a Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el elenco de 'Renacer'.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del martes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Bahar organiza un evento del hospital con mucha ilusión. Quiere aprovechar la oportunidad para buscar a un donante y ayudar a una paciente que lo necesita.

Timur explica a Rengin que no puede contar nada todavía y le echa en cara no haber confesado la verdad sobre Parla. Asegura que se enteró hace tres años teniendo otros dos hijos y una mujer y que no podía hacer nada. Rengin está harta y decide romper con Timur para siempre.

Además, no quiere ocultar su aventura durante más tiempo y le amenaza con hacer pública su historia en la cena benéfica del hospital y que se entere todo el mundo. Durante el evento, todos los asistentes están disfrutando mucho. Sin embargo, Timur, desesperado al ver a Rengin, confiesa algo que cambiará el rumbo de sus vidas.