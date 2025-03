Nadie esperaba las palabras de Susanna Griso sobre su futuro en 'Espejo Público'

Susanna Griso se ha abierto sobre sus inicios en televisión, su futuro y su vida personal en una entrevista en 'Col·lapse' de Ricard Ustrell. La periodista de 'Espejo Público' ha sido la protagonista del programa de TV3 durante la noche del sábado 8 de marzo. Entre sus confesiones, Susanna Griso ha hablado sobre su futuro en 'Espejo Público' tras casi dos décadas como presentadora.

"¡Por fin, ha costado mucho traerte!", empezaba la entrevista Ricard Ustrell. "Quizás por pereza, soy bastante pudorosa a la hora de hablar de mí. También es que me levanto sobre las 4:35h y pensar en una entrevista por la tarde, también es un tema de organización", se explicaba Susanna Griso en 'Col·lapse'.

De este modo, la presentadora ha hablado de los inicios de 'Espejo Público': "Veníamos de María Teresa Campos, hubo un espacio en el que Antena 3 en el que no hubo matinal, había repeticiones del programa de Buenafuente, que hacía un late night. Empezamos en diciembre de 2006 y no teníamos muchas esperanzas que fuese exitoso, porque hubo cuatro o cinco programas previos que no habían funcionado. Competíamos contra Telecinco y TVE y aquí seguimos".

"La reina, la reina", decía Ricard Ustrell, un término que no le acaba de gustar a Susanna Griso: "Eso de la reina no me lo he creído nunca, me cuesta, pero siempre ha habido el morbo de la rivalidad de las mañanas. Ha cambiado el consumo con el tema de la plataforma, pero el consumo matinal se mantiene muy fiel, porque para informarse la gente aún nos ve a nosotros. Con el tiempo los programas que empezamos para marujas que se decía se han consolidado como magazines informativos y con un tono muy político".

Recordamos que, el mes pasado, 'Espejo Público' con un 13,5% y 350.000 espectadores anotó su mejor febrero de los últimos 6 años (2019). Creció en su franja más informativa, de 8:55h a 11h, al 15,2%, donde continuó por delante de su competidor (+1,7 puntos), por undécimo mes consecutivo.

Aunque no ha confirmado si ha pensado abandonar 'Espejo Público', sí que ha hablado de un cambio significativo en su contrato, a petición propia. "Estoy en una franja que es cansada, llevo ya 19 años ahí. Los primeros años renovaba por cuatro años, pero ahora pedí renovar solo por dos años. Ahora ya no me atrevo a hacer planes tan lejanos", desvelaba.