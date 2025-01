Pedro Alonso se revuelve ante las míticas preguntas de David Broncano en 'La Revuelta'

David Broncano recibió este miércoles 8 de enero a Pedro Alonso en 'La Revuelta', donde se vivió una noche cargada de risas y algunas tensiones. La química entre el presentador y el actor se rompió cuando David Broncano comenzó a hacer las clásicas preguntas del programa. Unas cuestiones que entraron en conflicto directo con los principios que defiende Pedro Alonso.

Pedro Alonso, que había visitado el programa hace cinco años sin enfrentarse a las preguntas, se mostró inicialmente dudoso sobre si debía o no responderlas. "Yo estoy vivo profesionalmente porque mi madre me ayudó en algún momento", comentó al abordar la cuestión del dinero, pero rápidamente se detuvo y señaló el problema con este tipo de preguntas.

"Ahora de repente me va bien y vengo aquí y digo que he facturado tanto en los últimos años... y de pronto, yo que estoy hablando de la no compulsión, de los números y tal... Llego aquí y el mensaje que digo es contraproducente", afirmó Pedro Alonso.

| RTVE

La situación se tensó aún más cuando Pedro Alonso, visiblemente molesto, cuestionó la relevancia de la pregunta sobre sexo. "¿Todo es la cantidad de polvos que echas? El sexo tántrico habla de otra cosa", respondió el actor, quien previamente había discutido con David Broncano sobre los beneficios de estas prácticas. "Claro igual has echado un polvo de 30 días", comentó Grison en tono jocoso, lo que desató las risas del público.

"Yo tengo que ser congruente con lo que estoy contando", insistió, mientras David Broncano trataba de restarle importancia a la cuestión, señalando que se trataba de un juego. "Pero la gente sí", replicó Pedro Alonso, dejando claro que no veía el tema como una simple broma. "Cuando hago las preguntas del dinero y el sexo puede parecer que se le da un valor... pero es un juego", se defendió el presentador, que intentaba justificar la dinámica.

"No no, tú me preguntas y yo te respondo lo que me apetece", respondió de manera tajante Pedro Alonso, provocando el aplauso del público. Finalmente, contestó brevemente a la cuestión del sexo, aclarando que no se estaba acogiendo a una "objeción de conciencia", como David Broncano había sugerido. "Te diré que un día sí y otro día también", fueron sus únicas palabras sobre el tema en 'La Revuelta'.