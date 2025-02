Nadie esperaba las palabras de Jordi Roca sobre Karlos Arguiñano en 'La Revuelta'

Jordi Roca ha visitado este lunes, 17 de febrero, 'La Revuelta'. Y, como no podía ser de otra forma, el cocinero ha hecho un regalo a David Broncano. Pero no uno cualquiera, sino un postre de estrella Michelín. La tarta imita al bombo que toca normalmente en el programa. "Es, probablemente, el mejor regalo que nos han hecho", aseguraba David Broncano a su invitado.

El cocinero acudió al programa para presentar su libro 'La nevera medio llena, aquí no se tira nada'. Un proyecto muy especial que ha hecho junto a sus sobrinos Marc y Martín Roca, hijos de Joan y Josep. Una entrevista llena de humor, comida, pero también de realidad. Jordi Roca ha aprovechado para visibilizar en pleno prime time la enfermedad que padece.

Se trata de una distonía cervical, que afecta directamente a la musculatura. A él le dificultó mantener el cuello erguido y hasta sufrió una afonía casi total, de la que poco a poco ha ido recuperándose: "Cuando me pongo agresivo, cuando grito se me oye que te cagas, es la voz media la que me cuesta un poco más".

| RTVE

En la típica pregunta del dinero, David Broncano ha querido conocer cuál es el cocinero español que ha ganado más dinero en la historia. Después de recapacitar unos segundos, ha declarado que seguramente sería Karlos Arguiñano: "Arguiñano y los de Masterchef (Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera) están por ahí...".

A lo que Jordi Roca no ha dudado en respaldar esta cuestión declarando que "Arguiñano se lleva la palma". Y es que al margen de su restaurante en Zarautz, el cocinero también posee una productora, una escuela de cocina y decenas de libros.

Y con esto, Jordi Roca no se ha librado de responder a las preguntas clásicas. En la del dinero ha querido hacer hincapié en que en su restaurante, El Celler, trabajan 300 personas. Por ello que las ganancias no sean abundantes: "Todo lo que ganamos lo reinvertimos", desvelaba. Finalmente sí que se ha mojado y ha declarado que en el banco tiene entre 8 y 9 millones ¡de pesetas! (10.000 euros aproximadamente).