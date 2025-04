Pablo Chiapella habla de más y revela qué pasará con Amador en 'La que se avecina'

Pablo Chiapella visitó ayer miércoles, 9 de abril, 'La Revuelta' para presentar su nueva película 'El casoplón'. Una comedia familiar que aborda con humor las diferencias de poder adquisitivo y la convivencia familiar.

El actor habló de su pasión por el deporte, el final de 'Aquí no hay quien viva', el papel que sueña interpretar y, por supuesto, de su mítico y querido Amador, personaje que interpreta en 'La que se avecina'. Incluso se fue de la lengua y reveló qué le espera al león de Montepinar en la nueva temporada.

Respecto al final de 'Aquí ni hay quien viva', él entró en los últimos seis capítulos de Desengaño 21. En un principio para hacer un papel fijo, pero al poco tiempo se llevó la sorpresa que la exitosa serie de Antena 3 se despedía de su público. Por aquel entonces, "hacía un 35% de audiencia, nadie pensaba que se iba a acabar. Cuando se acabó fue un drama", recordó el artista.

| RTVE

Tiempo después, se convirtió en la ya exitosa serie de 'La que se avecina'. "Quién iba a decir que se iba a convertir en una cosa que me facilitó el trabajo a largo plazo, me vino bien". Desde que comenzó su emisión, Amador, personaje que interpreta Pablo Chiapella, es una de las figuras que más recorrido y fama ha tenido en la ficción. Amador Rivas es conocido por todas las generaciones y son muchas las frases míticas que se han hecho populares.

'La que se avecina' ya va por su decimosexta temporada, que se empieza a grabar este lunes, según ha revelado el actor. "16 años haciendo de Amador", subraya David Broncano. "Yo me lo paso bien, la clave son los guionistas que me siguen sorprendiendo con lo que escriben. Al personaje le tengo mucho cariño y me permite ponerme en un lugar que habitualmente no puedes".

Fue en este momento cuando se fue de la lengua y reveló sin querer qué le espera al león de Montepinar en esta temporada. "En la anterior se dio cuenta que no tenía cerebro y ahora en esta temporada tengo una empresa de tuk tuk. Él va dando información sobre los sitios donde va pasando, todo lo dice mal y al revés. Además, aprovecha cuando la empresa cierra para recoger borrachos por las discotecas para llevarlos a casa y los pierde por el camino", expresa entre risas.