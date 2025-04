Quim Gutiérrez revela en 'El Hormiguero' su trágica experiencia al borde de la muerte

'El Hormiguero' recibió ayer a un plantel de grandes actores que protagonizan la última comedia 'Un funeral de locos', que se estrena en los cines el próximo 11 de abril. Por el programa de Antena 3 pasaron Belén Rueda, Inma Cuesta, Secun de la Rosa, Arturo Valls, Quim Gutiérrez o Ernesto Alterio. Todo ello con motivo de la premiere de la película celebrada a lo largo del prime time de las hormigas.

Quim Gutiérrez y Ernesto Alterio fueron los encargados de presentar ante el público este último proyecto cinematográfico. Una comedia que promete risas, enredos y mucha acción, y que los une por primera vez en la gran pantalla como una pareja inesperada con una misión disparatada.

Durante la entrevista con Pablo Motos, Quim Gutiérrez tuvo tiempo de pasárselo bien, pero también de revelar una anécdota que muy pocos conocen de su vida. Todo ocurrió cuando acabó una de sus funciones en El Matadero. El padre de uno de los actores de la obra había traído para celebrar un pastel de chocolate.

| Atresmedia

Hasta el momento, todo correcto, pero el pastel no solo llevaba este dulce, sino también algo de maría: "Muy poquito en apariencia. Yo me tomé uno y no noté ningún un sabor extraño", explica. Al degustar solo el chocolate, el actor decidió comerse otro trozo.

Al encontrarse bien, se subió a la moto con su chica y en ese momentoempezó a notar que la ciudad iba muy deprisa o él muy lento... El artista cuenta que, como efecto, le vino un pensamiento intrusivo de levantar las manos del manillar: "Solté las manos y una parte de mi consciente todavía dijo 'estas soltando las manos, coge el manillar'". En ese momento se dio cuenta que algo no estaba yendo bien.

"Me paré en Atocha y me bajé porque no me encontraba bien. Me senté en el suelo y al tomarme las pulsaciones pensé que me iba a morir", confiesa. Quim Gutiérrez y su novia llamaron al SAMMUR: "Me entubaron, me llevaron al hospital y llegaron los padres de mi novia".