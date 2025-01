Nia se pronuncia por primera vez en 'La Revuelta' y zanja la polémica con Ana Obregón

Hace dos semanas, se reveló una información que no dejaba en muy buen lugar a Ana Obregón. En un podcast, el presentador Roberto Herrera confirmó que la actriz tuvo un trato vejatorio con la cantante Nia Correia en las campanadas de RTVE.

Tras las dos estar en el foco mediático, la presentadora se pronunció ante lo ocurrido en algunos programas. A diferencia de la cantante que solo dejó algunos misteriosos mensajes por redes sociales... Quien sí se pronunció fue la productora de ese momento desmintiendo los argumentos de Ana Obregón. Ahora, la artista se ha pronunciado públicamente por primera vez sobre la situación y lo ha hecho en 'La Revuelta'.

La cantante visitaba ayer el programa como favor a David Broncano. Como bien expresaba el presentador, dos horas antes se encontraban sin invitado por un pequeño percance: "Hoy ha vuelto a pasar, que nos hemos quedado sin invitado dos horas antes. Pero ha sido problema nuestro, nada externo". Por ello, agradecía que Nia Correia hubiera aceptado acudir con tan solo una hora y media de antelación.

| RTVE

Tras recordar el paso de los dos por las Campanadas, David Broncano no se ha podido aguantar y le ha preguntado por el "salseillo" con Ana Obregón. Nia ha intentado esquivar la pregunta y ha declarado lo siguiente: "Yo no he abierto la boca en ningún momento y no me gustaría seguir dándole bombo porque es lo que menos gracia me hace. Me estoy currando mi carrera y la gente me asocia a eso".

El presentador de 'La Revuelta', muy respetuoso al escuchar estas declaraciones, le dio la total libertad para seguir hablando o no del tema. A lo que la artista prefirió limitarse a decir lo siguiente: "Si tú quieres lo hablamos. Roberto no dijo ninguna mentira y no he abierto la boca en ningún momento", zanjó.

Con estas declaraciones ha dejado entrever que realmente Roberto Herrera no mintió y que la cantante sufrió un trato nefasto por parte de la actriz. Eso sí, defiende su posición, pero no ha querido arrojar más leña hacia la figura de Ana Obregón. Para ella, lo importante es su música.