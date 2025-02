Primeras palabras de Belén Esteban tras el nuevo proyecto de María José Campanario

Belén Esteban por fin se ha pronunciado sobre el regreso de María José Campanario a televisión. La mujer de Jesulín de Ubrique volverá a la televisión como concursante estrella de 'El Desafío'. La edición, que arrancará sus grabaciones muy pronto, tiene previsto su estreno para enero de 2026, por lo que habrá que esperar un año para poder verla en los retos.

De este modo, este lunes 17 de febrero, Belén Esteban se ha pronunciado sobre este fichaje de María José Campanario por 'El Desafío'. "Yo ya lo sabía, a mí ya me lo habían dicho, hará como tres semanas o un mes me lo dijeron", decía inicialmente la colaboradora en 'Ni que fuéramos' de Ten.

De este modo, Belén Esteban tan solo ha tenido buenas palabras: "Si la han llamado y a le apetece no me parece mal y lo digo de corazón". Con estas declaraciones, la colaboradora de 'Ni que fuéramos' ha dejado claro que no quiere volver a entrar en guerras con María José Campanario.

| Canal Quickie

Quien sí lo ha hecho es Kiko Matamoros, que ha cuestionado el fichaje, teniendo en cuenta que María José Campanario padece fibromialgia. "Me ha extrañado la noticia, que no digo que sea cierta, porque con su enfermedad no es muy compatible con determinados tipos de desafíos de orden físico. Lo he valorado, porque a lo mejor no era el mejor reality, pero ella sabrá", decía el colaborador, aunque Belén Esteban salía en su defensa: "Si ella últimamente se encuentra mejor...".

Con este fichaje, María José Campanario seguirá los pasos de Jesulín de Ubrique, que participó en la segunda edición de 'El Desafío', quedando cuarto. De hecho, ya en aquella temporada, en 2022, María José Campanario se enfrentó como invitada a la prueba del escapismo acuático. Además, recientemente, el pasado mes de noviembre, fue desenmascarada como oveja en la cuarta edición de 'Mask Singer', que se grabó también un año antes.

| Atresmedia

Cabe destacar que la primera entrevista que realizó María José Campanario en televisión, hace ya once años, fue de la mano de Pablo Motos en 'El Hormiguero' de Antena 3. Además, el pasado mes de septiembre, también participó como invitada, junto a Jesulín de Ubrique, en 'Emparejados' de Joaquín.