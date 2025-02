Antonio Rossi paraliza 'Vamos a ver' con la última hora del caso de Anabel Pantoja

La investigación sobre las lesiones sufridas por la pequeña Alma, que la mantuvieron ingresada en el Hospital materno de Gran Canaria durante 18 días, continúa prolongándose más de lo que inicialmente habían previsto sus padres. Durante este martes 18 de febrero, Antonio Rossi en 'Vamos a ver' ha dado nuevos datos del caso sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez.

"Hay un seguimiento que ha ordenado el forense y hasta que ese seguimiento médico no concluya, no se va a avanzar en otras cuestiones. Podría ser más largo de lo que les gustaría a Anabel y su pareja", ha explicado Joaquín Prat en 'Vamos a ver', antes de ceder la palabra a Antonio Rossi, que ha aportado más detalles.

"La pareja y su equipo jurídico pensaban que esto se iba a resolver con más celeridad. También ellos pensaban que, posiblemente, con las pruebas sobre la mesa no hubiera hecho falta esperar el seguimiento. Está claro que esto se deben a estas dos pruebas en el informe de alta de Alma, una fue el pasado día 5 cuando vimos sus fotografías en una conocida revista entrando en el centro", arrancaba Antonio Rossi.

| Mediaset

"La otra, sin cita concreta, pero que se hará en las próximas semanas. Es una prueba importante que no es cuestión de minutos, es más exhaustiva. El equipo jurídico supone que esta prueba sea el único eslabón que necesita ya la jueza para decidir algo", ha señalado el periodista en directo.

Mientras tanto, la familia de Anabel Pantoja también ha tomado medidas en relación con la situación. Leticia Requejo ha revelado en 'Tardear' algunos detalles sobre los pasos que ha dado Isabel Pantoja junto a su hermano. Una información que ha sido confirmada por Sandra Aladro en 'El Programa de Ana Rosa'.

"Desde que hizo su gira americana en 2023 y en la que llevaba a David de fisio, Isabel Pantoja rompió sus relaciones con él. Todos los que sabemos cómo es la trayectoria de Isabel sabemos que cuando rompe, rompe para siempre. Parece que esta situación tan dramática le estaría viniendo bien para apartarle", ha afirmado Sandra Aladro.

De este modo, Isabel Pantoja no apoya a la pareja de su sobrina: "Hay presiones diciéndole que David no es la persona adecuada. Le ha dicho que pone a su disposición sus abogados, pero no de David, y que ella solo le va a cuidar a ella".