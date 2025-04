Nadie esperaba la cláusula personal que Terelu Campos incluye en todos sus contratos

Málaga vuelve a ser el refugio emocional de Terelu Campos en Semana Santa. Como cada año, la colaboradora se ha dejado ver entre los devotos para acompañar a sus imágenes, especialmente al Cautivo, al que le une una historia muy personal. Terelu Campos ha vivido estas fechas entre la emoción y el recuerdo, sobre todo por la ausencia de su madre, María Teresa Campos, cuya figura estuvo siempre ligada a esta tradición.

Para las Campos, la Semana Santa fue ha sido un evento sagrado. Durante años, María Teresa, junto a sus hijas, contemplaba los pasos desde un balcón privilegiado en la calle Larios. Sin embargo, todo cambió cuando la presentadora dejó de asistir en 2022 por problemas de salud y, su fallecimiento, en septiembre de 2023, marcó un antes y un después en esta tradición familiar.

En una entrevista con el medio local 101tv.es, Terelu Campos ha compartido su visión sobre estos días tan señalados, revelando cómo la devoción al Señor de Málaga nació en un momento crucial de su vida. "El Señor de Málaga ('El Cautivo') creo que es especial para todos los malagueños. Mi unión viene de cuando me casé y no me quedaba embarazada. Entonces, hubo un año que, desde el taller de costuras de mi amigo Maro Blanca, le pedí que me ayudara", explicó con sinceridad.

| Mediaset

A partir de entonces, nació una promesa que ha cumplido con gran fidelidad: "Le prometí que iba a verlo todos los años y solo he fallado dos veces. Una, por pandemia; la otra, porque Alejandra nació el 24 de marzo, en plena Semana Santa. Quitando estos dos momentos, siempre lo he visto".

Más allá de la tradición y la fe, Terelu Campos también abordó la cláusula que incluye en sus contratos para proteger su Semana Santa. "Desde hace muchos años, corto mi vida. Yo he llegado a poner en contrato que no trabajo en estas fechas, necesito estar en Málaga. Es cierto que en los últimos años ha sido más complicado. Necesito mis raíces, mi gente. Cuando vengo, ellos me hacen tener los pies en la tierra", afirmó con contundencia.