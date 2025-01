La verdadera razón por la que Alberto Chicote ha desaparecido de 'Pasapalabra'

Sin duda un éxito del programa de 'Pasapalabra' aparte de sus pruebas, son la visita de nuevas personalidades cada semana. Figuras conocidas que asisten al concurso con el objetivo de pasar un buen rato y promocionar algún proyecto afín a la cadena. Como por ejemplo, la visita de esta semana de Alberto Chicote para promocionar 'Batalla de restaurantes' que ha sido corta, pero intensa.

El conocido chef y presentador compartía equipo con David Fernández, María Gómez y Topacio Fresh. "Alegría por doquier, volver a estar aquí con vosotros. Y encima estamos a las puertas de la gloria" ha comenzado, refiriéndose al bote de 1,1 millones de euros.

Como es costumbre, Roberto Leal, entrevista a los invitados casi al final del programa para que promocionen sus proyectos. Así lo hizo el chef: "Hay unas batallas con una tensión. Hay piques, gente que tiene que defender lo suyo...".

| Atresmedia

Una promoción que ha durado poco, ya que, normalmente, la participación de los invitados suele ser de tres días. Pero, este jueves 23 de enero, fue el último para él. Pero ya el programa cuenta con un nuevo invitado dispuesto a ayudar al concursante de su equipo.

"Alberto estuvo solo un programa de nosotros. Está con 'La batalla de restaurantes' muy liado", explicaba el presentador. Después de explicar la ausencia de Alberto Chicote, ha saludado al nuevo invitado: Diego Cantero, el cantante de Funambulista.

Diego Cantero nació en Molina de Segura, Murcia en el año 1982. Tiene 42 años, está casado y tiene dos hijos. Y en el año 2000 fue cuando comenzó su carrera musical. En su primer día como concursante, al final del programa no ha dudado en mostrar lo que mejor se le da. El cantante no se lo ha pensado dos veces y ha sacado su guitarra clásica para comenzar a cantar 'Que nadie me llore'.

En audiencias, este 2024, 'Pasapalabra' con un 17,7% y 1.653.000 espectadores siguió imbatible un año más, y ya van cinco desde su regreso a Antena 3, y de nuevo a una enorme ventaja sobre su competidor, a 7,1 puntos. Cada tarde, siguieron el concurso más de 3,3 millones de espectadores únicos. Lograron la emisión más vista y de mayor cuota del año en un programa de entretenimiento con el bote de Óscar, que alcanzó 3.243.000 espectadores de media y un 30,1%