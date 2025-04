Max lanza en España una suscripción para disfrutar de series como 'The White Lotus'

Los seriéfilos y cinéfilos están de suerte si quieren disfrutar de sus series favoritas. La plataforma Max ha lanzado un nuevo plan básico con anuncios en España a partir del 8 de abril a un precio de 6,99 €. Además, la antigua HBO Max también ha realizado una subida de precios en el resto de sus tarifas.

Apenas un año después de su lanzamiento en España, Max evoluciona para satisfacer a un mercado más exigente, con inversores buscando contenido premium y una audiencia ansiosa por títulos imperdibles.

Esta nueva suscripción más barata llega con el final de una de sus series más exitosas 'The White Lotus', cuyo final de temporada está previsto para el 7 de abril. De esta manera, los fans podrán suscribirse y disfrutar de las tres temporadas.

En la plataforma también cuentan con títulos como 'Cuando Nadie Nos Ve', que estrena nuevos episodios todos los viernes hasta el 25 de abril, y 'The Last of Us', que arranca su segunda temporada el 14 de abril. Dentro de su catálogo, también podemos encontrar series como Euphoria, La Casa del Dragón, Succession y El Pingüino. Así como de series originales de Max como 'And Just Like That...' y 'The Pitt'.

| Max

En los próximos meses, los estrenos incluyen nuevas series originales de HBO y Max como 'Duster', 'El Caballero de los Siete Reinos' e 'IT: Bienvenidos a Derry'. Según Max, el plan básico con publicidad incluirá contenido habitual con anuncios pre-roll, interrupciones mid-roll y formatos personalizados. También estará disponible a través de Amazon Prime Video Channels.

Luca Nicoli, VP Digital Ad-supported Services de WBD para EMEA, expresó que "expandir la publicidad a España, Portugal y Andorra ofrece a las marcas una oportunidad única de asociarse con nuestro servicio de streaming premium. Los suscriptores han respondido positivamente al lanzamiento de los planes con anuncios, atrayendo a nuevos usuarios que buscan acceder a contenido de calidad a un precio más bajo".

Planes de suscripción de Max