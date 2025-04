'Anormal': la discusión entre Macarena Olona y Ramón Espinar en 'En boca de todos'

Macarena Olona y Ramón Espinar han protagonizado un fuerte enfrentamiento en el programa 'En boca de todos' con graves insultos el uno hacia el otro. Todo ocurría cuando en el espacio de Nacho Abad en Cuatro se trataba la noticia del juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional contra la líder neonazi Isabel Peralta.

Para hablar sobre este tema, invitaron a Macarena Olona, exportavoz y exsecretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados. "Agradezco a 'En boca de todos' que os hayáis hecho eco de este juicio porque quiero dirigirme a la izquierda de este país que califica de nazi y fascista a todo aquel que no piensa como ellos", comenzó interviniendo la política.

"Esta señora es nazi y yo he tenido muchos enfrentamientos con ella, escucha Ramón y aprende", prosiguió enfatizando hacia Ramón Espinar para que pusiera atención. "Tengo muy poco que aprender de ti, no te flipes. Te escucharé si me apetece y no vengas aquí con ninguna superioridad que bastante que nos sentamos aquí a hablar contigo como si fueras normal", replicó con dureza ante la reprimenda.

| Mediaset

"Cuenta tu rollo de tu prima que piensa lo mismo que tú, pero lo dice un poquito más fuerte", subrayó el antiguo miembro de Podemos. Nacho Abad intentó moderar pidiendo a los tertulianos que no le "reventaran la mesa", pero Macarena Olona volvió a la carga. "Si hace tres días estabas aplaudiendo como una foca a Yolanda Díaz, este es tu nivel". "Foca no", advirtió el presentador.

"Mira tú eres franquista, pero te da vergüenza reconocerlo y yo no tengo ninguna vergüenza en reconocer lo que pienso", aclaró Ramón Espinar. "Tú eres franquista y lo sabe toda España". El conductor de 'En boca de Todos', ante el caso omiso de los tertulianos, intentó redirigir el debate sin ningún resultado.

"¡Eres un ignorante!", saltó Macarena Olona. "¿Cuál es la diferencia entre lo que ella quiere hacer con los inmigrantes y lo que quieres hacer tú?", cuestionada sin pelos en la lengua el politólogo. "Yo no gasearía seres humanos... ¡anormal!", declaró la exdiputada de Vox, haciendo intervenir al presentador. "A mí no me pueden llamar nazi a la cara. Que tú te calles y yo le conteste y me intentes callar porque no te lo permito", le reprochó a gritos a Nacho Abad, en un momento de gran tensión.