Max pone fecha de estreno a la esperada segunda temporada de 'The last of us'

Cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven arrastrados a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás. Así es la segunda temporada de 'The Last of us', que ya tiene fecha de estreno en Max. La serie ganadora de un Emmy, que contará con siete episodios, se estrenará en la plataforma el próximo 14 de abril.

Basada en el videojuego de 2013 del mismo nombre, 'The Last of us' sigue a Joel. Es un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie a través de un Estados Unidos postapocalíptico. La segunda temporada de la serie, que se dice que es la producción más grande en la historia de Canadá, se grabó entre febrero y mayo del año pasado en Vancouver, después de que la producción se retrasase por la huelga de guionistas de 2023.

De este modo, la segunda temporada de 'The Last of us' da un salto en el tiempo de varios años, presentando a Ellie a la edad de 19 años, que en la primera tenía 14. La historia sigue a Ellie, ahora adulta, mientras persigue a una extraña conocida como Abby. La sigue a ella y a su facción a través del país hasta las afueras en ruinas de Seattle.

| Max

Por lo tanto, el reparto de la segunda temporada incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo reparto anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O'Hara también actúa como invitada.

'The Last of us', basada en la aclamada franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog para las consolas PlayStation, está escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y también cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells; con la guionista y coproductora ejecutiva Halley Gross. Productoras: PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint y Naughty Dog.