Marta López paraliza 'Tardear' con una importante noticia personal que nadie esperaba

Marta López ha sorprendido a los espectadores de 'Tardear' con un anuncio que marca un antes y un después en su vida personal. La colaboradora, que no suele hablar demasiado sobre este ámbito, compartió con entusiasmo la gran noticia: "¡Que me caso!". Con estas palabras, Marta López desveló que este 2025 será el año en el que dará el 'sí, quiero' junto a su pareja, Alejandro Huerta.

El elegido por Marta López para este paso tan importante en su vida es un fisioterapeuta con el que inició su relación en la primavera del pasado año. La pedida de mano tuvo lugar en un escenario idílico, la playa de El Rompido, en Huelva, y según relató la colaboradora, fue un momento que la dejó completamente sorprendida. "Hincó la rodilla, como debe ser. Yo estaba medio desnuda y no me lo esperaba", confesó emocionada.

Además, recordó en 'Tardear' con cariño el instante en el que aceptó la propuesta de su pareja: "Fue de corazón, con sonrisas y lágrimas... muy bonito". Aunque la fecha exacta del enlace aún no ha sido revelada, Marta López sí ha adelantado que la boda tendrá lugar en verano y que los preparativos están bastante avanzados. De hecho, ya ha elegido el vestido con el que caminará hacia el altar en uno de los días más importantes de su vida.

| Telecinco

En una publicación en sus redes sociales, Marta López se ha sincerado sobre lo que significa esta relación para ella: "Llevo casi un año viviendo en una interminable luna de miel. Después de vivir un proceso personal duro y largo he podido soltar todo lo que me impedía ser libre y feliz para amar sin miedos, sin frenos, sin límites, con el placer de amar bonito y es que eso me lo ha enseñado él".

Además, ha reflexionado sobre la importancia de sentirse querida y protegida en una relación: "Por fin sé qué es qué te cuiden incondicionalmente y por encima de todo. Por fin sé lo que es llorar de amor cada día, en este punto de mi vida donde ya no tengo miedo, ni culpa, donde estoy libre y preparada para darle mi mejor versión. Y sé que esa manera de amarnos, de llenarme el alma, de morirme con él y por él, por mil razones, mil sentimientos, mil sensaciones sé que sí, que eres el hombre que quiero que me acompañes hasta el final de mis días. Hasta que la muerte nos separe".