Marisa Martín Blázquez se pronuncia sobre la confesión de Antonio Montero en 'Tardear'

Antonio Montero sorprendió a la audiencia el pasado martes al compartir un episodio personal que vivió a los 22 años. En 'Tardear', el periodista confesó quehabía sufrido un intento de agresión sexual durante la cobertura de un evento musical.

"Me sentí ultrajado", expresó el periodista mientras relataba los hechos. Según su testimonio, un productor le indicó que había problemas con las habitaciones y le propuso compartir la suya. "Un productor me comentó que había problemas con las habitaciones, que si no me importaba que él durmiera en mi habitación", explicó Antonio Montero, sin sospechar lo que ocurriría después.

"Cuando me di la vuelta, el tío ya estaba sin ropa. Yo me fui de la habitación y cuando volví por la noche a dormir, había juntado las camas. Me desperté notando como si tuviera un bicho en la espalda. Me pegué un susto y el tío estaba desnudo, a mi lado, acariciándome la espalda", detalló con gran precisión ante la atenta mirada de sus compañeros de plató.

| Telecinco

Al día siguiente, su pareja, la periodista Marisa Martín Blázquez, se pronunció al respecto al día siguiente en 'Tardear', mostrando su sorpresa y conmoción al conocer el testimonio de Antonio Montero. "Me quedé un poco en shock cuando escuché contar esta historia. Un hombre se le había metido en su cama y al día siguiente me llamó desde el hotel llorando", confesó.

Marisa Martín Blázquez aportó más detalles sobre el episodio que marcó a su pareja: "No sé si no quiso entrar en detalles, pero realmente esa persona se metió en su cama. Le abrazó y le hizo cosquillas en la espalda", afirmó en pleno directo.

La periodista también subrayó el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba Antonio Montero en aquel entonces: "Tenía 22 años. Esa persona le duplicaba la edad y era el organizador del evento, estaba bajo su mandato porque estaba empezando su trayectoria profesional. Él lo pasó muy mal y volvió llorando todo el viaje de vuelta a casa".

Además, Marisa Martín Blázquez reveló que tiempo después se encontraron con la persona involucrada en el incidente. "Conmigo fue muy despectivo e hiriente", relató. En 'Tardear', Verónica Dulanto destacó la importancia de visibilizar estas experiencias: "Cuantísima gente habrá vivido eso y peor, y se calla por vergüenza. Pasa más de lo que lo creemos, pero se silencia".