Marta Fernández revela que un directivo de informativos de Mediaset le pidió adelgazar

Marta Fernández, periodista con una amplia trayectoria en los Informativos de Mediaset, ha desvelado una experiencia incómoda que vivió dentro del grupo. En una reciente intervención en 'La Ventana' de Carles Francino, la comunicadora abordó la presión estética a la que se enfrentan las mujeres. Además, aprovechó el espacio para compartir un episodio ocurrido en 2008 con el entonces subdirector de Informativos Telecinco, cuyo nombre prefirió no mencionar.

De este modo, Marta Fernández explicó que ese año había ganado 10 kilos tras dejar de fumar, lo que inesperadamente generó una advertencia por parte de este directivo. "El subdirector de Informativos me llamó al despacho para decirme que si quería seguir presentando, tenía que adelgazar porque había engordado", reveló en Cadena Ser.

En aquel momento, Marta Fernández presentaba el informativo sentada tras una mesa, apareciendo en pantalla solo desde "el final del ombligo hasta los hombros". Aunque su cambio físico no era visible, recibió la presión para bajar de peso: "No se notaba en pantalla, y aunque se hubiera notado... la grasa no se me puso en el cerebro para impedirme contar las noticias", reivindicó con contundencia.

| Mediaset

Pese a que la exigencia le pareció injusta, la periodista terminó cediendo: "Tuve que ir a un dietista que me puso a dieta y adelgacé. Aunque creo que habría adelgazado de cualquier otra manera porque tenía que ver con el tabaco". Además, Marta Fernández también quiso destacar que este tipo de demandas no se imponían a sus compañeros varones.

Tras una década en Mediaset, Marta Fernández dejó el grupo en febrero de 2017, tras haberse consolidado como uno de los rostros más reconocidos de los Informativos de Telecinco y Cuatro. Desde entonces, ha seguido trabajando en distintos medios, participando en programas como 'A partir de hoy' en La 1 o 'Está pasando' en Telemadrid. Cabe destacar que sus inicios fueron como reportera del Telediario de La 1 o 'Madrid Directo en Telemadrid', antes de saltar a Mediaset, donde llegó a presentar incluso 'Las Mañanas de Cuatro' o 'El programa del verano'.