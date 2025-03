Antonio Montero no se corta y señala directamente lo que pocos saben de Belén Esteban

Antonio Montero no se calla y lo ha demostrado en una reciente entrevista en la que ha hablado sin filtros sobre su etapa en 'Sálvame'. Tras el fin del programa en Telecinco, las trayectorias de los colaboradores tomaron caminos distintos. Algunos han seguido juntos en proyectos como 'Ni que fuéramos', pero Antonio Montero siguió ligado a Telecinco, en programas como 'De Viernes' o 'Tardear'.

"Para mí 'Sálvame' se degeneró bastante. Yo creo que se equivocaron completamente con el tema del conflicto de Antonio David. Creo que fue un punto definitivo que marcó el camino de todo y que yo a la productora se lo dije", ha confesado Antonio Montero en una entrevista en el pódcast 'Chico de revista'. El colaborador también ha lamentado no haberse sentido suficientemente valorado en 'Sálvame' y repasó sus desencuentros con algunos de sus compañeros.

"Lydia Lozano está dolida porque la desenmascaré, y a mí me da igual, pero ella lo sabe. Ella sabe mejor que nadie su vida", ha dicho con fuerza. En cuanto a su relación actual con la periodista, lo tiene claro: "A mí me da igual que Lydia se enfade... Yo no necesito a Lydia para nada en mi vida ni ella me necesita a mí tampoco".

| Podcast Chico de revista

Sin embargo, Antonio Montero también ha dejado entrever su desencanto con Belén Esteban y María Patiño. "Felicité a todos el día que empezaban el programa. Todos me contestaron excepto Belén Esteban, que ni siquiera me dijo gracias ni nada. Belén Esteban... que tendría mucho que hablar yo de Belén Esteban", afirmó molesto.

Además, Antonio Montero lanzó una advertencia, asegurando que han existido situaciones en las que la colaboradora no se habría portado bien: "Cosas bastante malas. A mí me ha decepcionado muchísimo, me ha intentado hacer la vida... en vez de ayudarme, más difícil y me ha hecho putadas que tengo pruebas para demostrarlo".

| Podcast Chico de revista

"La otra persona curiosa fue María Patiño que le puse un mensaje dándole la enhorabuena y felicidades y deseándole lo mejor y tal, y me dijo: 'ah, gracias'. Y ya. Curiosamente también van diciendo cosas de mí. No sé, yo les veo un poco reventados, sinceramente", sentenció, afirmando sus antiguos compañeros todavía no han superado su salida de Mediaset.

Por último, recordó un episodio en el que, según él, Belén Esteban y María Patiño actuaron con poca empatía tras la muerte de Jimmy Jiménez-Arnau. "Yo sé que María hizo una cosa bastante fea, y creo que Belén metió cizaña cuando murió Jimmy Jiménez-Arnau. Poco menos que decían que iba yo ahí por un minuto de gloria o no sé qué gilipollez, cuando Jimmy era mi amigo. Yo tenía bastantes razones para ir a darle un beso a la mujer de Jimmy. Pero bueno, es que eso me da hasta pena por su parte, porque cree el ladrón que todos son de su condición", concluyó con dureza.