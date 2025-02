Vanesa Martín se rompe en directo en 'El Hormiguero' con su confesión más personal

Este martes, 25 de febrero, 'El Hormiguero' recibía la visita de Vanesa Martín. La cantante fue a promocionar su próxima gira donde visitará las principales ciudades de España con su nuevo disco. Un disco que verá la luz a principios de primavera y que se llamará "Casa Mía" que incluirá una única colaboración con Joaquín Sabina, según ha avanzado en exclusiva.

La entrevista estuvo llena de risas, música y novedades que la artista prepara para sus fans. También compartió anécdotas, como su encuentro con Felipe, un médium que le cambió la vida. Aunque ella es una persona escéptica, la exactitud de lo que vivió con él acabó por convencerla.

Para ponernos en situación, Vanesa Martín comenzó explicando lo siguiente: "Voy a contar una cosa que no la he contado nunca. Mis abuelos tuvieron una muerte trágica, pero en mi casa eso nunca se ha hablado mucho", confesó la intérprete, que siempre tuvo la curiosidad de saber qué sucedió.

| Atresmedia

Aunque la artista temía preguntar al médium sobre la situación, en su segundo encuentro se atrevió a hacerlo: "Yo ya había visto a Felipe en una ocasión, pero no me atreví a preguntarle porque tenía miedo. El otro día se lo pregunté", comenzó explicando. Aunque tuvo que detenerse por un momento al recordarlo: "Estoy temblando ahora porque me emociono mucho".

"Le pregunté por mis abuelos y me contestó que estaban aquí conmigo. Felipe comenzó a contarme cómo fue la muertecon detalles de lo que les pasó. Me contó que se les cayó el techo, que el muro se vino abajo y que vino mucha agua. Yo me puse a llorar y no pude seguir hablando con él". La cantante explicó que nunca había hablado de esto en ningún sitio, evidenciando que no había manera de que el clarividente supiera nada sobre esta tragedia.

"Tiemblo porque me entran ganas de llorar", comentó Vanesa Martín. Eso sí, el médium le confirmó que sus abuelos no sufrieron. Pablo Motos, atónito ante lo que había escuchado, expresó lo siguiente: "Me he quedado flipado con algo que a mí me parece muy difícil de creer".