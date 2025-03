Las audiencias dan la peor noticia a María Verdoy sobre su futuro en 'Socialité'

'Socialité' de María Verdoy y Alberto Santana sigue sin levantar cabeza en audiencias en Telecinco. Pese al liderazgo del prime time este fin de semana con 'Hay una cosa que te quiero decir' y 'Supervivientes: Conexión Honduras', la cadena de Mediaset sigue teniendo problemas con sus dos programas del day times los sábados y los domingos. En especial, 'Socialité' es actualmente el formato menos competitivo de la parrilla de Telecinco, junto a 'Reacción en Cadena' a diario.

Para ejemplo el resultado de este domingo 9 de marzo, cuando 'Socialité' ha caído en audiencias a un 7,9% de share y 583.000 espectadores. Este dato supone que el formato está 3,3 puntos de cuota de pantalla por debajo de la media de Telecinco el domingo, que ha liderado con un 11,2%. 'Socialité', que congrega más de 2M de espectadores únicos, sube ligeramente al 8,2% en el público entre 25 y 44 años.

Por lo tanto, con estos resultados, no sería de extrañar que la directiva de Mediaset tome decisiones muy pronto sobre el futuro de 'Socialité' de María Verdoy y Alberto Santana. No obstante, hasta el momento la nueva dirección no ha cancelado ninguno de los formatos diarios que están actualmente en emisión.

| Mediaset

Cabe destacar que, este domingo, 'Socialité' ha conseguido superar a 'D Corazón' de Anne Igartiburu, que se ha quedado en un 6,5% y 532.000 seguidores en La 1. Sin embargo, el liderazgo en audiencias ha sido para 'La Ruleta de la Suerte' con un 16,7% y 1.355.000 desde Antena 3.

En cuanto al resto de datos del día, 'Fiesta' no ha destacado en audiencias en Telecinco con un justo 9,3% y 960.000, aunque ha subido al 12,1% entre las mujeres. Por su parte, 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha liderado como el contenido no informativo más visto del día, mejorando 2,7 puntos de share el estreno de la temporada pasada. El programa presentado por Sandra Barneda ha marcado un gran 19,6% y 1.683.00 espectadores, obteniendo el minuto de oro a las 23:10h con 2.346.000 espectadores y un 19,8% de cuota.