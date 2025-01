Alexia Rivas señala a Raquel Bollo por lo que ha hecho con Anabel Pantoja en su estado

Los programas matinales de la televisión han puesto el foco en el estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La niña permanece ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria desde el pasado viernes. Con apenas 40 días de vida, la bebé enfrenta un cuadro médico cuya naturaleza no ha sido revelada, pero que ha movilizado a la familia y amigos cercanos de los Pantoja.

Isabel y Agustín Pantoja, junto a Kiko Rivera e Isa Pantoja, han viajado a la isla para apoyar a los padres en este difícil momento. Entre las muestras de apoyo también se encuentran las de figuras como Susana Bicho y Belén Esteban, quienes acudieron a la llamada de Anabel. Sin embargo, la presencia de Raquel Bollo en el archipiélago ha generado controversia.

Según se discutió en 'Vamos a ver', Raquel Bollo no habría sido convocada por la familia, pero decidió presentarse igualmente. Este gesto fue duramente criticado por Alexia Rivas y otros colaboradores del espacio. "Lo que decía sobre Raquel Bollo es que no sé qué le mueve a ir. Si es por el qué dirán el día de mañana, quién fue o quién no fue, o realmente es lo que necesita esa familia ahora", decía Verónica Dulanto.

| Mediaset

Por su parte, Antonio Rossi recordó que las "íntimas amigas" de Anabel Pantoja, como Susana Bicho y Belén Esteban, habían sido invitadas a estar presentes. Ante esto, Alexia Rivas fue tajante al intervenir: "No es solo eso, Verónica. Es que no la han llamado. Imagínate, ponte en la situación. Avisas a tus dos o tres amigos íntimos y a tu familia. Y se planta una señora a la que no has avisado, a la que hablas para felicitaros los cumpleaños. Y esto lo hace en el momento más difícil de tu vida".

"No es el momento de ser la protagonista, es el momento de quedarte en tu casa", añadía Alexia Rivas. Además, Kike Calleja recordó un episodio similar: "Tiene como ejemplo que pasó en Sevilla cuando ingresaron a Kiko Rivera y se presentó allí. Muchas personas que estuvieron allí no la quisieron saludar".

Finalmente, Verónica Dulanto destacó la importancia de manejar con cuidado estas situaciones: "Por eso digo que una persona que ejerza de filtro en estas situaciones es, de verdad, lo más útil". Sandra Aladro, por su parte, enfatizó la gravedad del estado de Alma: "Es que estamos hablando de cuidados intensivos".