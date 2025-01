Sale a la luz el gesto de Belén Esteban en el peor momento de Anabel Pantoja

La unión que caracteriza a los colaboradores de 'Ni que fuéramos' ha quedado patente una vez más. Esta vez ha sido gracias al gesto de Belén Esteban hacia Anabel Pantoja, que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que este domingo salió a la luz el ingreso hospitalario de su hija Alma, de apenas 40 días, que estaría en un estado de salud complicado.

Durante 'Ni que fuéramos' en Ten, María Patiño reveló cómo se manejó internamente esta delicada situación. "Esto lo contamos no para recibir ninguna alabanza porque son cosas que forman parte del ser humano. El jueves llegaba esta información a este programa. Estábamos en plena reunión y David Valldeperas lo comentó, estando presente nuestra compañera Belén Esteban" arrancaba.

Según relató María Patiño, Belén Esteban reaccionó con firmeza y empatía desde el primer momento. "Belén dijo 'os pido por favor que no digáis de momento nada'. Y fue algo que yo prácticamente no le di ni importancia. El tema ni lo tocamos. Saben ustedes cómo es Belén Esteban de leal con la gente que quiere. Ya el sábado por la mañana me llama y me dice que se va para allá y es cuando yo empiezo a tomar conciencia", explicó la presentadora, resaltando el compromiso de Esteban con quienes considera parte de su círculo cercano.

| @anabelpantoja00

El domingo 12 de enero, la noticia finalmente se hizo pública en 'Fiesta' en Telecinco, pero siempre manteniendo el respeto por la intimidad de Anabel Pantoja y toda su familia. Se mencionó, además, que la familia se encuentra en la sanidad pública tras ser derivados de una clínica privada, lo que llevó a destacar la importancia de los recursos públicos en momentos tan críticos.

El equipo de 'Ni que fuéramos' ha abordado el tema con cautela, evitando detalles que pudieran vulnerar la privacidad de Anabel Pantoja. De hecho, actualmente se desconoce el motivo por el que Alma ha tenido que ser ingresada de urgencia. Sin embargo, los colaboradores no han podido evitar subrayar la gravedad de la situación, que se refleja en la decisión de la familia de trasladarse a Gran Canaria.