Luján Argüelles revela ahora la verdad detrás de su salida de 'Password' en Cuatro

Están a punto de cumplirse diez años desde el final de 'Password' en la tarde de Cuatro. Durante tres años, el concurso estuvo presentado por Luján Argüelles, a la que siempre se la recuerda por este formato. Sin embargo, las últimas entregas cayeron en manos de Ana Milán, ya que Luján Argüelles fue apartada de 'Password'.

En una entrevista en El Confi TV, la presentadora ha recordado el concurso, valorando la reciente versión presentada por Cristina Pedroche en Antena 3. "A mí me gusta el 'Password' original. Hay que tener en cuenta el mercado y qué versiones o productos encajan mejor en cada sitio"; explicaba.

Sobre si cree que algún día lo volverá a presentar, Luján Argüelles ha sido muy clara: "No tengo ni idea. Yo qué sé. Cuando algo fue bonito, tienes un recuerdo bonito y fue tan chulo... es que la gente se divertía mucho y teníamos mucho público joven viéndolo, que es superexpansivo. En la calle todo el mundo me hablaba del programa, por lo tanto, claro que me gustaría volver a vivir algo así".

| Mediaset

De este modo, ha hablado sobre su repentina salida de 'Password': "No soy la dueña de ninguna cadena y en ese momento tenía un contrato blindado, que tuve durante muchísimos años. Ahora me doy cuenta de que este tipo de contratos tienen cosas muy buenas, pero también otras que no lo son tanto.

"Cuando me dijeron que me quitaban de 'Password' y me ponían en 'Lo que diga la rubia', yo dije, 'no voy a dejar mi 'Password''. Y me respondieron ''Password' no es tuyo, es de Cuatro'. Y tenía una grandísima razón. Por lo tanto me puse al frente de ese magacín, que molaba muchísimo. Era un directo, en las tardes, en televisión... yo lo he hecho 12 años en la radio", ha revelado.

Además, Luján Argüelles también ha hablado sobre la situación actual de Mediaset: "Todo son etapas. Mediaset está pasando por un momento de oportunidad". "Mediaset está en el punto de explorar, de experimentar, de buscar... si estuviese instalado en el éxito no se movería. Cuando una compañía está en el éxito no se mueve. Y con este momento social que vivimos no solo se lo puede permitir, es que lo tiene que hacer. Inevitablemente, como busca el éxito, tienen que tomar decisiones", ha concluido.