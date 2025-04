Adiós a 'El Cazador': el concurso desaparece de La 1 sin aviso por un motivo de peso

'El Cazador' se ha despedido definitivamente de las tardes de TVE. El concurso, presentado por Rodrigo Vázquez, desaparece de la parrilla antes de lo esperado tras un cambio de programación en La 1. RTVE ha decidido apostar por su nuevo formato de actualidad, 'Malas Lenguas', que ha arrancado con buenas audiencias.

La decisión llega tras el buen debut del programa de Jesús Cintora, que logró en su estreno un 11,8% de share y 908.000 espectadores sumando La 1 y La 2. Especialmente destacable fue su rendimiento en La 1, donde marcó un 9,3% y 717.000 espectadores, superando los datos habituales de 'El Cazador'. De este modo, RTVE ha optado por mantener la emisión simultánea del nuevo espacio en ambas cadenas hasta el miércoles 16 de abril. Esta estrategia tiene un objetivo claro: consolidar 'Malas Lenguas' como una oferta sólida para la franja de tarde y asegurar su visibilidad antes de su emisión en solitario en La 2.

Con este movimiento, 'El Cazador' queda desde ahora fuera de la programación diaria. La idea inicial era que se emitiese las próximas semanas, hasta el estreno de 'La Familia de la Tele' el próximo martes 22 de abril. De hecho, aún es posible que el concurso vuelva para despedirse el lunes 21, teniendo en cuenta que 'Malas Lenguas' no se ha anunciado para esa tarde en La 1.

| RTVE

No obstante, el futuro del formato no está completamente cerrado. La 1 aún dispone de numerosas entregas grabadas de 'El Cazador' y su versión Stars, que se desconoce si se llegarán a emitir. No sería de extrañar que el concurso de Rodrigo Vázquez sea reubicado en un nuevo horario o incluso saltase a La 2, donde también está previsto que se emita 'Jeopardy'.

Por su parte, Rodrigo Vázquez, conductor del concurso desde sus inicios, se ha mostrado cauto al hablar del destino del programa. "En principio, por parte de TVE, parece un punto, no sé si seguido, pero punto y aparte. Tienen otros proyectos confirmados en cartera y supongo que cuando todo esté listo, le darán pausa a 'El Cazador'", declaraba recientemente.