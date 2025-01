Lucas (Andy y Lucas) es trenca a 'El Hormiguero' en confessar la veritat sobre el seu nas

La visita d'Andy i Lucas a 'El Hormiguero' marcà el retorn del duo a la televisió després de l'anunci de la seva inesperada retirada fa gairebé un any. Encara que el motiu principal era anunciar la data del seu últim concert, l'entrevista va prendre un gir quan Pablo Motos va abordar un tema que ha generat molta polèmica. El presentador no ha dubtat a parlar dels comentaris sobre l'aspecte físic de Lucas.

"Tenim una informació molt parcial, veiem una foto teva per aquí i es converteix en una mena de broma", introduí Pablo Motos. Unes paraules que provocà que el cantant compartís la seva experiència amb aquest tema que, des de fora, podria semblar trivial.

"És la primera vegada que parlaré d'això, perquè la veritat és que ha estat difícil de gestionar. Quan va sortir la notícia, una setmana abans hi havia hagut una DANA a València, i jo gairebé m'he autocastigat a mi mateix, m'he sentit culpable per això, per haver anat a aquell acte i dir, com és possible que estiguin morint un munt de persones i s'estigui parlant més del meu nas que d'això", revelà Lucas, visiblement afectat a 'El Hormiguero'.

| Atresmedia

El cantant confessà que el que va succeir l'avergonyia profundament: "Un té fills, i van a l'escola i els diuen coses del meu nas. S'han escrit coses maquiavèl·liques, coses de drogues, del que sigui...". Aquest tipus de comentaris, explicà, han deixat empremta en el seu dia a dia, especialment en el seu entorn familiar.

Entre llàgrimes, Lucas compartí com no respectar les recomanacions mèdiques complicà el resultat del procediment estètic. "A la vida hem nascut per fer cadascú el que ens plagui, em vaig fer una cosa estètica al nas i ha estat tot culpa meva. No vaig fer cas als metges, em treia les gases, no em vaig posar les cremes que m'havia de posar", admeté.

Tanmateix, el que més li va doldre no van ser les crítiques, sinó els comentaris inapropiats en presència dels seus fills. "El que més em dol és que anem a un restaurant i algú s'acosti a la taula i et digui un disbarat davant dels teus fills", assenyalà.

"Ho sento molt, no puc dir una altra cosa", conclogué Lucas mentre es cobria el rostre, emocionat, acompanyat per un càlid aplaudiment del públic. Abans d'acabar, el cantant va fer una crida d'atenció sobre el veritable valor de la seva carrera: "Al principi aguantava les bromes del gordet, després el del nas i al final dic... Ningú es fixarà en la música que fem? Jo crec que alguna cosa bona haurem fet".