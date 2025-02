Mercedes Milá desvela su nuevo proyecto en RTVE: 'Voy a volver en pequeñito'

'59 segundos' regresó este miércoles con la más pura actualidad. Un programa en el que los temas más importantes para la sociedad española son expuestos en una mesa de debate y los expertos opinan sobre el acontecer nacional. Esta semana se ha abordado el juicio de Luis Rubiales, la película de 'El 47', nominada a los Goya, y la visita de Mercedes Milá.

La periodista, entrevistada por Gemma Nierga, habló de política, salud mental y televisión, dejando algunos titulares bomba con su opinión sobre varias personas. También compartió confesiones y habló de su futuro profesional.

De esta última cuestión, reveló que pronto la veremos de nuevo en televisión. Su última aparición al frente de un programa en TVE fue en 2023 con 'No sé de qué me hablas', junto a Inés Hernand. En su regreso, ha relatado que lo hará de manera discreta.

"Voy a volver en pequeñito porque no estoy en condiciones para ser la Milá que era. Tengo que hacer algo que sea pequeño", ha confesado la comunicadora. Con respecto al formato que le gustaría traer a la pequeña pantalla, ha revelado que su ilusión es entrevistar a personas sabias por toda España.

| RTVE

"Mi sueño ha sido preguntar a personas sabias y la mayoría son mayores. Me gustaría buscarlas por España y hablar con ellos. Con calma y con silencios. Eso me encantaría". Una faceta más calmada para Mercedes Milá después de presentar durante 16 ediciones 'Gran Hermano': "No me gustaría entrar en un plató y pelearme".

También aseguró que su nuevo proyecto agradará a José Pablo López, director de RTVE, especialmente tras los recientes cambios en la televisión pública: "Tengo un cariño a José Pablo y aunque no lo he visto desde que es el jefe de la tribu, yo sé que estas cosas le gustan. Será un programa que no será excesivamente caro, pero será bonito de hacer", siguió explicando sobre el proyecto que quiere hacer en Televisión Española.

En ámbitos de audiencia, este último programa de '59 segundos' con Gemma Nierga se queda en un 2,4% y 288.000 telespectadores en su salto a La 2.