Los colaboradores de 'De Viernes' dicen basta por lo que ocurre con Terelu Campos

La esperada reconciliación entre Carmen Borrego y José María Almoguera se produjo, finalmente, bajo los focos de 'De Viernes'. El espacio propició un cara a cara entre madre e hijo que culminó en un emotivo abrazo. Sin embargo, lo que debía ser un momento íntimo compartido con el público terminó envuelto en polémica y con un nombre en el centro de todo: Terelu Campos.

La clave de la reconciliación fue una "terapia de mediación", organizada por 'De Viernes', en la que una especialista guió a Carmen Borrego y a José María Almoguera a través de sus emociones y recuerdos compartidos. Tras semanas de especulaciones, el reencuentro llegó cargado de sinceridad y reflexión. "He conseguido ser muy feliz", declaraba Carmen, visiblemente aliviada por recuperar el contacto con su hijo. En paralelo, José María también se mostró esperanzado: "Por fin se va a solucionar todo".

Las palabras de Carmen Borrego generaron emoción: "Ese niño para mí lo ha sido todo, se ha convertido en el hombre que tengo enfrente y del que hoy me siento orgullosa". Con esta declaración, la colaboradora puso el broche emocional a un proceso que había comenzado con audios filtrados de Paola Olmedo, ex de José María Almoguera, criticando a su entonces suegra.

| Telecinco

Sin embargo, el clima de reconciliación pronto se vio alterado por una presencia que tomó más protagonismo del previsto. Terelu Campos acaparó buena parte de la emisión con sus palabras en 'De Viernes'. Su cercanía con los protagonistas y su implicación emocional la llevaron a dominar la conversación, desplazando a otros compañeros.

De este modo, Ángela Portero fue la primera en manifestar su incomodidad cuando Terelu Campos la interrumpió: "A mí también me gustaría decir algo". Pero Terelu no se detuvo, defendiendo su participación por la relevancia de sus vivencias con la familia. Tampoco José Antonio León logró abrirse paso: "Me he cronometrado", dijo, denunciando que había pasado más de veinte minutos sin intervenir.

