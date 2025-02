Loly Álvarez reaparece en 'Y ahora Sonsoles' y revela el infierno en su matrimonio

Este martes, el plató de 'Y ahora Sonsoles' recibió la visita de Loly Álvarez, que compartió los espectadores los duros momentos que ha atravesado en los últimos años. La cantante y exparticipante de 'Supervivientes' relató con gran emoción sus problemas de salud. De hecho, desveló el tormentoso final de su matrimonio con Ronnie, su exmarido.

En el transcurso de la entrevista, Loly Álvarez confesó que estuvo al borde de la muerte debido a una grave dolencia cardiaca. "Estoy bien, estoy feliz después de superar una grave enfermedad de corazón que tuve. Un día fui a hacer una analítica y mi médica de cabecera me dijo que me fuera rápidamente a urgencias. Cuando llegué mi corazón estaba a punto de pararse, no tenía apenas fuerza y estaba al 25%. Tuve que empezar un tratamiento muy potente que me dejó cuatro meses sin moverme del sofá de mi casa".

La artista, que alcanzó la fama en los 90, explicó que la enfermedad le hizo replantearse muchas cosas: "Lo pasé muy mal, llegué a pensar que me moría. Me acostaba y le pedía a Dios que me diera un día más. Aprendí a apreciar lo que nunca había apreciado, los pájaros cuando cantaban en el jardín de mi casa, el amor de mis perros o mis hermanas, que son maravillosas. Lo que más quería era seguir adelante porque quería ser artista y me quedaban muchísimas cosas por hacer".

| Atresmedia

Sin embargo, su enfermedad no fue la única batalla que tuvo que librar. La artista también reveló que su relación con Ronnie estuvo marcada por la infidelidad y el engaño. "Mi exmarido me ha suplantado en redes para ligar con mujeres", expuso durante la entrevista en 'Y ahora Sonsoles'.

Loly Álvarez relató cómo, en medio de su enfermedad, se enteró de la traición de su entonces esposo. "Estando enferma, él no me cuidaba para nada, y él se dedicaba a hablar en redes sociales con mujeres. Empiezo a recibir mensajes de mujeres que decían que no les hacía caso y vi que Ronnie se puso blanco cuando se lo conté", relató con tristeza en 'Y ahora Sonsoles'.

El engaño iba más allá de la infidelidad, según contó la cantante: "Ronnie se hacía pasar por mí en mis redes. Ligaba con mujeres, yo las rechazaba y luego él quedaba con ellas para consolarlas. Me sentí como que me habían robado todo y eso no se lo he perdonado jamás. La Justicia le invitó a irse de mi casa".

Además, Loly Álvarez reveló que sufrió maltrato psicológico durante su relación. "Con Ronnie sufrí muchas vejaciones y he necesitado ayuda psicológica para superar lo que me hizo. Pensé que Ronnie quería que me muriese", desvelaba con tristeza.

A pesar de todo, la artista ha encontrado la felicidad en su nueva pareja. "Ahora, mi pareja es Belinda, una mujer con la que Ronnie contactó haciéndose pasar por mí", concluyó la entrevista en 'Y ahora Sonsoles'.