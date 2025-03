Lo que ha hecho Ferit marca un punto de inflexión para siempre en 'Una nueva vida'

En el último episodio de 'Una nueva vida', los secretos y la tensión que han estado creciendo entre Seyran y Ferit finalmente han estallado. Después de la visita de Esme y Seyran, Zerrin mantiene un encuentro clandestino con İfakat, donde se revela una impactante verdad. Ha sido İfakat quien ha estado filtrando información a Zerrin con el objetivo de destruir la relación de los protagonistas de 'Una nueva vida'.

Mientras tanto, la atmósfera en la mansión se torna cada vez más tensa. Seyran explota contra Ferit, acusándolo de compartir los secretos de su matrimonio y su familia con Pelin, quien a su vez los difunde con Zerrin. La discusión, llena de gritos e insultos, saca a la luz los resentimientos acumulados durante el tiempo en 'Una nueva vida'.

"Me has decepcionado muchísimas veces, Ferit, pero nunca como hoy. No te importó contarle a tu amante cosas íntimas nuestras. ¿Te das cuenta de lo que pensarán esas mujeres de mi madre y de mi hermana? ¿Qué te han hecho ellas?", estalló Seyran.

"¿Qué te ha hecho mi madre? Te acogió desde el primer día, te consideró su hijo. Por tu culpa mi madre ha oído lo que nunca le habían dicho", estallaba con aún más fuerza la protagonista de 'Una nueva vida'. "No le conté nada, no le dije nada", se defendía Ferit.

"¡Deja de mentirme! Sé sincero, sé un hombre de verdad", le pide Seyran a Ferit. "¿Quién se lo ha contado? Nadie más lo sabe excepto tú. Es algo tan despreciable que ni siquiera puedes confesar que se lo dijiste a tu amante. ¿Qué hacíais cuando le contabas eso a tu amante? ¿Os burlabais de mí? ¿Os reíais?", proseguía enfadada Seyran, ante la negativa de Ferit.

"No paras de mentir, Ferit. ¡Y yo que pensaba tener una familia contigo! Me planteaba tener un hijo contigo", respondió con fuerza y empujones la protagonista de 'Una nueva vida'. "¡Entonces no te lo plantees! Si no crees lo que digo entonces no sigas. Olvídalo".

"Mientras siga con vida nunca podré confiar en ti, Ferit. Nunca te podré creer. Nunca tendré hijos contigo porque no vales nada, no mereces ser el padre de mi hijo y tampoco ser mi marido. Eres un hombre rico y mimado que no se preocupa por nadie más que por sí mismo. No mereces ser el padre del hijo de ninguna mujer y menos del mío", sentenció.

Tras estas duras palabras, Ferit, furioso, levanta la mano como si fuera a abofetearla. Sin embargo, Seyran lo detiene con firmeza, dejando en el aire la incertidumbre sobre el futuro de su relación. Un gesto que marcará un antes y un después en 'Una nueva vida'.