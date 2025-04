Jarro de agua fría para Marco Pernas tras la respuesta recibida en 'Valle Salvaje'

La situación se complica en 'Valle Salvaje', y el peso de las circunstancias parece estar empujando a Rafael, personaje de Marco Pernas, al límite. El joven, incapaz de contener la frustración, se encuentra más solo que nunca. Mientras observa cómo Adriana se deja ver cada vez más junto a Julio, toma una decisión impulsiva que podría cambiarlo todo.

En los últimos episodios de 'Valle Salvaje', Rafael ha estado distante de quienes le rodean. Su carácter se ha tornado irascible, discute con su familia, y ni siquiera Adriana logra calmar del todo su tormenta interna. A pesar de todo, la presencia de la joven sigue siendo su único consuelo.

Rafael ha sido quien siempre se ha dejado la piel por la finca, mientras que su padre, en lugar de reconocer su esfuerzo, lo envió al frente en lugar de su hermano mayor. Aquel episodio marcó a Rafael, personaje de Marco Pernas: "Estoy muy harto", admite ante Adriana. Ella intenta animarlo, recordándole lo que está en juego: "No te queda más remedio que seguir tirando del carro".

| RTVE

Sin embargo, Rafael no puede evitar sentirse atrapado, porque ama las tierras que ha trabajado con esfuerzo, pero el peso de la responsabilidad lo ahoga. Entonces, le lanza a Adriana una propuesta que nace desde lo más profundo: "La verdad es que te amo mucho más a ti. Marchemos, librémonos de todo lo que nos ata y escapémonos del valle".

La reacción de Adriana, personaje de Rocío Suárez de Puga en 'Valle Salvaje', no se hace esperar. Atónita, escucha lo que Rafael le plantea y, aunque no es la primera vez que sueñan con huir juntos, esta vez no lo ve con los mismos ojos: "Rafael, esto que me pides es una utopía, un arrebato. Por mucho que lo deseemos, no podemos irnos".

"Adriana, creo que terminaré volviéndome loco si nos quedamos aquí. Hemos aceptado demasiado deprisa el acuerdo con Julio, y me equivoqué. Pensé que seguir viéndote y tenerte aquí lo compensaría todo", dice Rafael. Y añade, con dolor: "Adriana, tener que verte de los brazos de Julio mientras yo doy el cayo como un idiota y olvidado por todos. Esto está siendo demasiado difícil para mí".

| RTVE

Adriana intenta justificar su actitud, pero Rafael ya no escucha razones porque para él, todo se ha desmoronado: "Siento que cada día estamos más alejados". No obstante, Adriana no se guarda lo que siente y le lanza una revelación sincera: "Yo te sigo queriendo igual, exactamente igual que antes del acuerdo. Tu compañía es lo que más anhelo en el mundo, pero hay algo que tienes que tener presente y estás olvidando: fuiste tú quien decidió contárselo a Julio".

"¿Has soñado alguna vez que tu hermano nos permitiera vivir nuestro amor? Julio podría habernos obligado a separarnos para siempre, pero no lo hizo", le pregunta Adriana en 'Valle Salvaje'. A pesar de todo, Rafael insiste, porque quiere saber si realmente Adriana puede ser feliz en medio de esta situación tan contradictoria. La respuesta de ella no deja lugar a dudas: "Soy todo lo feliz que puedo ser. Creo que tú deberías intentarlo también. Julio nos ha dado una oportunidad, piénsalo y verás que tengo razón".